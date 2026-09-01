Педан поделился фотографией с двумя детьми и женой: 9-летний сын шоумена подрос и стал точной копией отца

Александр Педан с женой / © instagram.com/pedanos

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Украинский телеведущий Александр Педан вместе с женой Инной и детьми 1 сентября проводил младшего сына Марка в школу, где мальчик начал учиться в 4-м классе.

В этом году День знаний для семьи прошел совсем не так, как в мирное время. Вместо традиционной торжественной линейки школьники собрались в убежище. Впрочем, даже в таких обстоятельствах Педаны не отказались от семейной традиции. Они сделали общие фотографии на память. Поддержать младшего брата пришла и его старшая сестра Валерия, которая уже давно закончила собственное обучение.

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«В этом году первый звонок отмечаем прямо в убежище. Вместо школьной линейки — бомбоубежище. Но, несмотря ни на что, продолжаем верить в победу и в украинское образование! Марик пошёл уже в 4-й класс. И даже Лера привела его на первый звонок», — поделился Александр Педан.

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Семья Педанов / © instagram.com/pedanos

Но семейное утро не ограничилось одними лишь фотографиями. Валерия решила добавить в этот праздничный день немного юмора и сняла забавное видео вместе со своим младшим братом. Старшая сестра не упустила случая подшутить над школьником, а ролик привлек внимание их подписчиков.

«Лера, тебя ждут на работе», — в шутку написал Александр Педан в комментариях к видео своей дочери.

Дочь и сын Александра Педана / © instagram.com/pedanos

Дочь и сын Александра Педана / © instagram.com/pedanos

Кстати, разница в возрасте между детьми телеведущего составляет 17 лет. Валерия уже получила высшее образование и начала взрослую жизнь, тогда как её младший брат пока продолжает учиться в школе.

Дочь и сын Александра Педана / © instagram.com/pedanos

Напомним, недавно Александр Педан честно признался в кризисах в браке с женой и в том, что спасло их отношения.

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