Педан показал, как выглядели Притула и Фреймут 17 лет назад: на фотографии звезд не узнать

Александр Педан, Ольга Фреймут, Сергей Притула

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Украинский шоумен Александр Педан по случаю Дня работников радио, телевидения и связи показал архивное фото с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут , сделанное 17 лет назад.

16 ноября ведущий решил вспомнить знаковые моменты своей телевизионной карьеры. Для этого он подготовил небольшую подборку архивных фотографий, на которых появился в совсем других образах. Особое внимание привлек кадр с коллегами по утреннему шоу «Подъем». На нем Педан позирует вместе с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. Фотографии уже 17 лет — ее сделали еще в 2009 году. Тогда телевизионное трио было одним из самых узнаваемых на украинском телевидении.

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«С Днем работников радио, телевидения и связи! Сделал вам небольшую подборку, связанную со мной и этим праздником. И, конечно, поздравляю всех причастных», - написал Александр в Instagram.

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Александр Педан, Ольга Фреймут, Сергей Притула / © instagram.com/pedanos

Однако архивным кадром с Притулой и Фреймут подборка не ограничилась. Шоумен также показал себя в молодости и вспомнил период эксперимента с образами.

«Вдохновение, сил и мотивации продолжать работать, творить и развивать украинское медиапространство даже в такие нелегкие для нашей страны времена», — пожелал ведущий коллегам.

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Напомним, недавно Александр Педан с женой показали фото с юности и поразили изменениями за 22 года.

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