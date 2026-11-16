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Педан показал, как выглядели Притула и Фреймут 17 лет назад: на фотографии звезд не узнать
Шоумен тоже вспомнил молодость и показал себя в необычных образах.
Украинский шоумен Александр Педан по случаю Дня работников радио, телевидения и связи показал архивное фото с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут , сделанное 17 лет назад.
16 ноября ведущий решил вспомнить знаковые моменты своей телевизионной карьеры. Для этого он подготовил небольшую подборку архивных фотографий, на которых появился в совсем других образах. Особое внимание привлек кадр с коллегами по утреннему шоу «Подъем». На нем Педан позирует вместе с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. Фотографии уже 17 лет — ее сделали еще в 2009 году. Тогда телевизионное трио было одним из самых узнаваемых на украинском телевидении.
«С Днем работников радио, телевидения и связи! Сделал вам небольшую подборку, связанную со мной и этим праздником. И, конечно, поздравляю всех причастных», - написал Александр в Instagram.
Однако архивным кадром с Притулой и Фреймут подборка не ограничилась. Шоумен также показал себя в молодости и вспомнил период эксперимента с образами.
«Вдохновение, сил и мотивации продолжать работать, творить и развивать украинское медиапространство даже в такие нелегкие для нашей страны времена», — пожелал ведущий коллегам.
Напомним, недавно Александр Педан с женой показали фото с юности и поразили изменениями за 22 года.