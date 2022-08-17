Педан рассказал, как его 17-летняя дочь с бойфрендом уехала жить в Польшу

Ведущий Александр Педан поделился, как для его семьи началась полномасштабная война в Украине.

Знаменитость рассказал, что они всей семьей уехали жить в Хмельницкий. Впрочем, им было так сложно и мало места. Поэтому, когда дочь Валерия захотела поехать в Польшу, Александр не возражал.

Он посадил ее с бойфрендом на автобус и отправил за границу.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

"Сложнее всего было с Леруськой, она очень тяжело это переживала. Мы ее с парнем отправили в Польшу. Они уехали вдвоем, хотели пожить отдельно. Я посадил их прямо на автобус, и там они пожили несколько недель у поляков. Хотя они говорили, что их там ждут друзья, знакомые, родные, а как оказалось – никому двое несовершеннолетних не нужны", — рассказал ведущий в интервью "24 Каналу".

Педан когда отправлял дочь за границу, то говорил ей, чтобы она не забирала у кого-то жилье. Так что Валерия с бойфрендом немного пожили у поляков, а потом арендовали небольшое жилье.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

Ведущий признается, что очень волновался. Впрочем, так было лучше и для Валерии, и для него.

"Я волновался, но на самом деле у меня была такая задача: дать возможность Лере спокойно закончить обучение и подготовиться к Национальному мультипредметному тесту. Потому что жить в 44 квадратных метрах вшестером с собакой — это было физически невозможно. Я хотел дать себе возможность поработать на инфофронте, потому что постоянно успокаивать и уделять внимание и жене, и Марику, и Лере - я просто разрывался и понял, что не смогу так работать", — добавил Педан.

Напомним, тем временем Валерия подала документы на поступление в высшее учебное заведение. Девушка будет учиться в Украине.

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