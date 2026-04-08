Педан с женой откровенно рассказали о кризисах и как им более 20 лет удается сохранять счастье в браке

Александр и Инна Педаны / © instagram.com/pedanos

Реклама

Популярный телеведущий Александр Педан и его жена Инна впервые рассказали о сложных моментах в своем браке и поделились секретами, как сохранить семью более 20 лет.

Популярные супруги Александр и Инна Педанов не скрывают, что их отношения переживали непростые этапы. Они откровенно обсудили кризисные моменты и вызовы, которые возникали за два десятка лет совместной жизни, во время интервьюдля РБК-Украина LIFE.

«Конечно, как любые отношения, у нас были кризисы. Кризисы — это такие перезагрузки отношений. Было по-разному, вот без всякого сомнения», — искренне сказала Инна.

Реклама

Александр Педан с женой Инной / © instagram.com/pedanos

Она объяснила, что трудности в семье — это естественная часть любого союза. По словам жены телеведущего, конфликтов избежать невозможно, но каждое недоразумение можно превратить в шанс обновить отношения. Александр добавил, что мыслей о разводе у него никогда не возникало, даже в самые сложные периоды.

«Но если между партнерами есть связь, если люди интересны друг другу, они найдут причины быть вместе», — призналась Инна, раскрывая главный секрет крепкого брака.

Супруги знакомы еще с молодости и воспитывают двоих детей. В течение совместной жизни они сталкивались с различными вызовами: от финансовых трудностей студенческих лет до сложных этапов карьеры. Александр неоднократно подчеркивал, что во всем семья держится на взаимном уважении и поддержке.

Инна и Александр Педаны уже более 20 лет вместе, успешно совмещая семейную жизнь с активной профессиональной деятельностью, и несмотря на все кризисы остаются одним из самых стойких пар украинского шоу-бизнеса.

Реклама

