Педан вспомнил, как в начале войны звонил знакомым из России: "Они испуганы"

Ведущий Александр Педан, как и многие другие украинские знаменитости, пытался достучаться до россиян.

Знаменитость звонил знакомым из России и пытался объяснить им, что их страна — агрессор. Впрочем, они не брали трубки, удаляли сообщения в мессенджерах. После своих напрасных попыток Педан понял, что они просто запуганы и никакой помощи от них ожидать нельзя.

"Я звонил знакомым в России, с которыми мы сотрудничали, и пытался им все объяснить. Они не поднимали трубки, поэтому мы в основном переписывались или звонили по телефону через какие-то мессенджеры. Я понял просто, что они напуганы на все 100, когда сказали, что им дают 14 лет за слово "война", определяемое как "фейк", — рассказал ведущий в интервью "24 Каналу".

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

В общем, Педан искал среди знакомых россиян человека, который не боялся бы рассказывать правду о войне в Украине. Впрочем, его поиски не окончились успехом. Поэтому ведущий решил, что адекватные россияне понимают, что происходит, а неадекватным – нет смысла что-либо объяснять.

"Несколько дней искать одного человека, который что-то скажет — а что это изменит? Я прекратил этим заниматься. Я на это "забил". Для себя я убедился, те, кто в адеквате, — знают, что война происходит, но ничего не будут делать. А те, кто не в адеквате – убеждать их, зачем?" – отметил Педан.

Напомним, ранее Александр Педан откровенно рассказал, как отпустил 17-летнюю дочь Валерию вместе с бойфрендом жить в Польшу.

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