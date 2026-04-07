Педан высказался о Ефросининой после скандальных заявлений мужа Поляковой и объяснил их дистанцию

Александр Педан, Маша Ефросинина

Реклама

Украинский ведущий Александр Педан прокомментировал громкие заявления мужа певицы Оли Поляковой относительно Маши Ефросининой.

Как известно, Вадим Буряковский ранее делился собственными наблюдениями и говорил, что ведущая якобы «в жизни не такая открытая». Муж Поляковой также обратил внимание на постоянные попытки Маши «доказывать, что она лучшая».

Но Педан высказал собственное мнение. В проекте "Тур звездами" он признался, что не проводил с ведущей много времени вне работы, однако за годы сотрудничества не замечал разницы в ее поведении. По словам шоумена, Маша Ефросинина всегда контролирует ситуацию — независимо от того, это появление на экране или обычная жизнь.

Реклама

«Мне кажется, что Маша и в жизни, и на сцене себя и ситуацию настолько контролирует, что я не вижу этой разницы в жизни и на сцене. Я видел ее в спортивных костюмах — разную. Но всегда она выглядит классно. Может, мы не настолько близко дружим», — отметил ведущий.

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

В то же время Александр Педан объяснил, почему им так и не удалось стать близкими друзьями. По его словам, он сознательно разделяет работу и личную жизнь и предпочитает общаться вне шоу-бизнеса.

«Я еще во времена „Подъема“ решил, что мои друзья в основном будут не из шоу-бизнеса. Это больше люди из спорта и моей повседневной жизни. Может я сам и не лез. К друзьям хочется прийти и не говорить о шоу-бизнесе. Это меня спасло, что мне не надоела эта история — разграничение работы и своего», — добавил он.

