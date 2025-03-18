Педан высказался о помолвке Никитюк с военным и как ее поздравил: "Надо рожать украинцев"

Украинский ведущий Александр Педан прокомментировал личную жизнь коллеги Леси Никитюк.

Так, в этом году Никитюк лишилась статуса холостячки. Ее возлюбленный, военный Дмитрий Бабчук сделал ей предложение в зимнем отпуске в горах. Поклонники ведущей были в восторге от новости и искренне порадовались за звезду. Не исключением стал и Педан. Он признается, что уже поздравлял коллегу с помолвкой и надеется на скорейшее пополнение в семье.

"От себя Лесю поздравил. И я только за то, чтобы в Украине создалось как можно больше семей. Нам нужно рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне", — признался Александр в интервью "РБК-Украина".

Леся Никитюк с женихом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тем временем сама Леся Никитюк в последнее время не афиширует подробности личной жизни. Однако инсайдеры утверждают, что ведущая со временем впервые станет мамой, но пока скрывает это. К слову, о свадьбе возлюбленные тоже задумывались, но решили отложить праздник из-за военной службы Дмитрия.

Напомним, недавно Леся Никитюк показала новое фото с женихом в постели и получила волну комплиментов.

Читайте также: