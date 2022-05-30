Пели гимн Украины и призывали спасти защитников: как в Берлине прошел Второй международный музыкальный телемарафон

Пели гимн Украины и призывали спасти защитников: как в Берлине прошел Второй международный музыкальный телемарафон

В Берлине возле Бранденбургских ворот состоялся Второй международный музыкальный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, где вживую пели известные украинские артисты.

Цель этого мероприятия – собрать средства для закупки медицинского оборудования. На первом таком мероприятии собрали 45 миллионов гривен, а сколько на втором – станет известно позже. Впрочем, желающих послушать выступления артистов собралось немало – 20 тысяч зрителей вживую и миллионные просмотры в трансляции.

Как прошел Второй международный музыкальный телемарафон, рассказывается в сюжете ТСН.

Марафон начался с исполнения гимна Украины. За певцами хора имени Веревки с киевского стадиона Динамо в Берлине за полторы тысячи километров повторял каждый украинский голос.

Концерт в Берлине

Несмотря на то, что концерт прошел в День Киева, но первую песню "Місто Марії" — посвятили Мариуполю, его жителям и героическим защитникам.

"Я обращался со сцены ко всем европейцам с просьбой сделать все, чтобы все защитники "Азовстали", все защитники Мариуполя, все подразделения и представители полка "Азов", все оставшиеся сейчас на временно оккупированной территории вернулись домой живыми и невредимыми"", — лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Океан Эльзы"

В Берлине исполнители пели очень личные и проницательные песни. Практически все они написаны с начала войны. Макс Барских говорит "Чекай мене" украинцам, которые оказались за границей и очень скучают за родными.

Макс Барских

"Як ти" – эти два простых слова украинцы чаще всего произносят почти за 100 дней войны.

"Эти слова очень искренние, они может быть простые, но они касаются каждого, потому что каждый звонит своим родным и спрашивает "как ты". Я надеюсь, что хотя бы из-за музыки станет немного легче. Душа - она освобождается", — поделилась Юлия Санина.

Юлия Санина

"Ми будемо жити краще" – пел в Берлине Монатик, а alyona alyona и Jerry Heil вместе исполнили молитву за Украину.

"Это первое, что мне пришло за первый месяц полномасштабного вторжения, и тогда, возможно, все от меня ожидали какого-то агрессивного рэпа, я родила молитву, потому что я молилась", — поделилась alyona alyona.

alyona alyona и Jerry Heil

Хотя небо над Берлином было облачным и иногда дождливым, победители "Евровидения" Kalush Orchestra зажгли сцену на полную мощь.

Кроме участия в благотворительном марафоне, ребята за большие деньги продали победный кубок "Евровидения", средства пойдут на армию. Администрация конкурса уже вызвалась отправить ребятам новый победный трофей.

Kalush Orchestra

"Аукцион завершился, и наш кубок сегодня был продан за 900 тысяч долларов, мы передаем на украинскую армию, это наш кубок победителя "Евровидения", – говорит Олег Псюк.

В марафон включались международные звезды и политики — лидеры Великобритании, Австрии и канцлер Германии уверял — "Берлин за Украину".

В финале все певцы вышли на сцену. Пели и обнимались и на сцене, и в публике.

Громкий концерт в центре Берлина: как проходил благотворительный телемарафон

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