Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине

Знаменитость заявила, что из-за войны в Украине семьи Африки голодают, впрочем, она ничего не сказала о России.

Популярная испанская актриса Пенелопа Крус возмутила своим неожиданным заявлением о войне в Украине.

В частности, знаменитость вместе с UNICEF хотела привлечь внимание к недостатку пищи в странах Африки. Так что в своем Instagram она опубликовала видео, где повязала голод с войной в Украине. Пенелопа заявила, что это влияет на цену продуктов, так что жители стран Африки могут остаться без еды.

Впрочем, актриса не сказала ни слова о России, которая и развязала войну в Украине. Именно из-за страны-агрессора может произойти голод, ведь та сжигала украинские поля с урожаем, воровала зерно и не позволяла вывозить его из портов.

"Война в Украине продолжает наносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах как Сомали, Эфиопия, Южный Судан под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, которые страдают от острого недоедания", — заявила Пенелопа.

Пользователи соцсетей возмутились видео, опубликованным актрисой. Они поспешили объяснить знаменитости, кто же действительно виноват в том, что жителям стран Африки не хватает пищи:

В нехватке продовольствия виновата не война в Украине. Зато в нехватке продовольствия виновата агрессия России против Украины и оккупация украинских территорий.

Главной причиной всего зла является не просто "война в Украине", а военная агрессия России

Я уважаю эту проблему, но детей в Украине буквально убивают ракетами или каждый день они теряют родителей и остаются сиротами. Это гораздо серьезнее и разрушительнее

Спросите Россию, почему она развязала войну против Украины и создала проблемы всему миру? Россия террористическая страна!

Читайте также: