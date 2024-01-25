Пенелопа Крус шокировала, как ДТП с участием ее младшей сестры вызвало у нее фобию

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус откровенно рассказала, как стала свидетелем ДТП, в которое попала ее сестра Моника.

Как вспомнила Пенелопа, тогда ей было до девяти лет, когда она увидела, что ее младшая сестра оказалась под колесами автомобиля. К счастью, в результате ДТП Моника не погибла, хотя и получила серьезные травмы. Впрочем, у Крус осталась психологическая травма. Так, по словам 49-летней актрисы, она никогда не возьмется за руль автомобиля. И вообще боится этого вида транспорта.

"Мне тогда было восемь или девять. Помню, что на ней было красное пальто. Тогда время для меня остановилось. Это сильно травмировало меня, ведь я видела, как она потеряла сознание. И я цепенела в больнице, когда говорила людям: "Мою сестру только что сбила машина", – поделилась Пенелопа в интервью Elle USA.

Моника Крус – младшая сестра Пенелопы / Фото: Getty Images

Модель добавляет, что при еще одной такой аварии на ее глазах, она "начнет впадать в истерику". Ведь она из тех людей, у которых сверхвысокий уровень эмпатии, поэтому ей нужно много времени, чтобы прийти в себя.

"Мне повезло, что у меня такая эмпатия, но, с другой стороны, она заставляет меня страдать больше. Это похоже на гиперчувствительность во всех ее проявлениях — визуальную, звуковую, на чувства людей. Это был один из главных вопросов, который я решала во время психотерапии", - добавила актриса.

Напомним, певица Тоня Матвиенко после болезненной потери мамы Нины Митрофановны отдала ее драгоценное кольцо на аукцион и рассказала на что будут собираться средства.

Читайте также: