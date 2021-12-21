Пенелопа Крус запретила детям пользоваться телефонами и объяснила почему

Также актриса не разрешает детям пользоваться соцсетями.

Популярная испанская актриса Пенелопа Крус поделилась методами воспитания своих детей.

Звезда рассказала, что не разрешает своим детям пользоваться телефонами и социальными сетями. Звезда уверена, что таким образом помогает детям сохранить их психическое здоровье. Такие запреты будут действовать, пока детям не исполнится 16 лет. Отметим, сыну актрисы Леонарду 10 лет, а дочери Луне – 8.

Пенелопа Крус / Getty Images

"Мне очень жаль тех, кто сейчас в подростковом возрасте. Мир как будто экспериментирует над ними. Для них нет защиты, для их мозга, который развивается", — поделилась знаменитость, пишет CBS News.

Впрочем, актриса разрешает детям смотреть фильмы и мультики. Пенелопа считает, что просмотр такого контента – "настоящее счастье" для детей.

Отметим, Пенелопа Крус в 2010 году вышла замуж за актера Хавьера Бардема. Супруги воспитывают двоих детей: Леонарда и Луну.

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