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Перед родами Горбунов устроил беременной Осадчей вечеринку baby shower

Перед родами Горбунов устроил беременной Осадчей вечеринку baby shower

Перед родами Горбунов устроил беременной Осадчей вечеринку baby shower

instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущий удивил любимую сюрпризом.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов устроил беременной жене Екатерине Осадчей вечеринку baby shower.

Знаменитость порадовал любимую сюрпризом перед родами, пригласил друзей и организовал фотозону с оранжевыми и зелеными шариками во дворе их роскошного дома.

© instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/gorbunovyuriy

В частности, на праздник для будущей мамы пришли звездные супруги кумовьев Настя Каменских и Потап, бывшая жена Позитива Анна Андрийчук и фотограф Соня Плакидюк.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha
© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Для будущих родителей и гостей вживую пели исполнители. Для вечеринки Екатерина надела длинное платье с разрезом и венок из цветов.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha
© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

"Happy day! Праздник накануне рождения нового человека", — прокомментировала Катя.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Заметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля в 2017 году. 18 февраля у влюбленных родился сын Иван. А 1 мая в этом году пара объявила о том, что снова ждет ребенка. Пол малыша остается в тайне.

Напомним, не так давно счастливый Горбунов показался с беременной Осадчей на УЗИ. Супруги сделали селфи на кушетке.

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