Перед родами Горбунов устроил беременной Осадчей вечеринку baby shower

Ведущий удивил любимую сюрпризом.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов устроил беременной жене Екатерине Осадчей вечеринку baby shower.

Знаменитость порадовал любимую сюрпризом перед родами, пригласил друзей и организовал фотозону с оранжевыми и зелеными шариками во дворе их роскошного дома.

instagram.com/gorbunovyuriy

В частности, на праздник для будущей мамы пришли звездные супруги кумовьев Настя Каменских и Потап, бывшая жена Позитива Анна Андрийчук и фотограф Соня Плакидюк.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kamenskux

Для будущих родителей и гостей вживую пели исполнители. Для вечеринки Екатерина надела длинное платье с разрезом и венок из цветов.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

"Happy day! Праздник накануне рождения нового человека", — прокомментировала Катя.

instagram.com/kosadcha

Заметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля в 2017 году. 18 февраля у влюбленных родился сын Иван. А 1 мая в этом году пара объявила о том, что снова ждет ребенка. Пол малыша остается в тайне.

Напомним, не так давно счастливый Горбунов показался с беременной Осадчей на УЗИ. Супруги сделали селфи на кушетке.

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