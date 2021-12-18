Переполненный зал, большие очереди и все без масок: как прошел концерт скандального Басты в Харькове

Зрители не соблюдали карантинных ограничений.
Скандальный российский рэпер Баста 17 декабря выступил в харьковском Дворце спорта.
Хотя концерт прошел и без каких-либо инцидентов, впрочем, зрители не соблюдали карантинных ограничений. К слову, перед выступлением артиста возле входа в заведение собралась большая очередь. Дистанции никто не соблюдал.
Во время концерта Басты зал Дворца спорта был переполнен. Поклонники рэпера стояли близко друг возле друга, не соблюдая дистанцию. Зрители были без масок.
Отметим, Харьковская область находится в "желтой" зоне карантина. Поэтому массовые мероприятия запрещено проводить с участием более одного человека на 4 кв м площади здания или территории. Кроме того, все должны соблюдать масочный режим.
Кстати, 19 декабря скандальный рэпер планирует выступить в Киеве.
Напомним, Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе 2018 года. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину.
В мае русский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросились в ресторане на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, выступавшему в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла дверь помещения и не впустила украинца внутрь.
Читайте также: