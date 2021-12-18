Переполненный зал, большие очереди и все без масок: как прошел концерт скандального Басты в Харькове

Зрители не соблюдали карантинных ограничений.

Скандальный российский рэпер Баста 17 декабря выступил в харьковском Дворце спорта.

Хотя концерт прошел и без каких-либо инцидентов, впрочем, зрители не соблюдали карантинных ограничений. К слову, перед выступлением артиста возле входа в заведение собралась большая очередь. Дистанции никто не соблюдал.

Баста выступил в Харькове / скриншот с видео

Во время концерта Басты зал Дворца спорта был переполнен. Поклонники рэпера стояли близко друг возле друга, не соблюдая дистанцию. Зрители были без масок.

Баста выступил в Харькове / скриншот с видео

Баста выступил в Харькове / скриншот с видео

Отметим, Харьковская область находится в "желтой" зоне карантина. Поэтому массовые мероприятия запрещено проводить с участием более одного человека на 4 кв м площади здания или территории. Кроме того, все должны соблюдать масочный режим.

Кстати, 19 декабря скандальный рэпер планирует выступить в Киеве.

Напомним, Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе 2018 года. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину.

В мае русский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросились в ресторане на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, выступавшему в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла дверь помещения и не впустила украинца внутрь.

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