Пэрис Хилтон с мужем и детьми / © instagram.com/parishilton

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Голливудская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон отправилась с мужем, бизнесменом Картером Реумом, и двумя детьми в кругосветное путешествие.

Знаменитость говорит, что за свои 45 лет успела побывать в разных уголках мира и много чего увидеть. Сейчас Пэрис Хилтон хочет, чтобы у ее детей тоже была насыщенная жизнь и чтобы они все вокруг исследовали. Так что светская львица вместе с семьей отправилась в кругосветное путешествие.

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Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Свой отпуск знаменитость начала с острова Мауи, что на Гавайях. Семейство активно наслаждалось отдыхом. Конечно, они не засиживались в гостиничных номерах. Пэрис Хилтон с мужем и детьми ходила к Тихому океану. На побережье они делали фото на память, наблюдали за невероятными видами и любовались закатом Солнца.

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Пэрис Хилтон с мужем и детьми / © instagram.com/parishilton

«Мне удалось побывать в разных уголках мира, но когда смотришь на него глазами своих детей, все снова становится таким волшебным! Наше семейное кругосветное путешествие начинается прямо сейчас — на Мауи! Как думаете, куда мы отправимся дальше?» — говорит светская львица.

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Кстати, Пэрис Хилтон призналась, что отпуска с детьми ощущаются совсем по-другому, словно снова открываешь новые места и получаешь совсем другие эмоции. Остров Мауи — это только начало. Далее светскую львицу и ее семью ждут новые открытия.

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Отметим, Пэрис Хилтон в ноябре 2021 года вышла замуж за Картера Реума. У пары родилось двое детей. Сын супругов Феникс и дочь Лондон появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Напомним, недавно украинская певица Светлана Тарабарова отправилась в семейный отпуск. Артистка уже восхитила кадрами с мамой и тремя детьми в месте силы.

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