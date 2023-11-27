Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала рождение дочери от суррогатной матери

Светская львица Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала рождение дочери, которой она дала имя Лондон.

Так, в своем фотоблоге наследница семейного бизнеса Hilton Hotels показала фото в кругу семьи. На фотографии она держит на руках своего 10-месячного сына Феникса. Их окружают розовые елки, подсвеченные яркой гирляндой.

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

"Празднуем рождение нашей маленькой девочки Лондон розовым Рождеством. Я люблю своих детей очень сильно!", - растрогала подписью Хилтон.

Также на некоторых кадрах можно увидеть еще двоих детей. Скорее всего, праздник со знаменитостью разделили родственники и близкие.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Однако саму новорожденную Лондон Пэрис показывать не стала.

В комментариях активные пользователи не скрывали своих эмоций от фото. Одни выражали свое счастье, а другие принялись осуждать головной убор сына Феникса. К слову, фаны звезды уже давно указывают на то, что малыш имеет слишком большие размеры головы. Они предположили, что именно поэтому Хилтон и надевает ему постоянно шапку. И попросили не стыдиться своего сына.

Статус мамы заставляет тебя сиять!

Зачем одевать на него шапку, будто тебе стыдно

Я никогда не видел тебя счастливее! Поздравляю!

Не прикрывай его маленькую головку... Твой ребенок прекрасен! Кто говорит обратное, тот просто завидует

Вы такие милые!

Напомним, недавно Пэрис Хилтон вторично стала мамой. У нее родилась дочь с помощью суррогатного материнства.

Читайте также: