Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала рождение дочери от суррогатной матери

Звезда попозировала в рождественской фотосессии.
Светская львица Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала рождение дочери, которой она дала имя Лондон.
Так, в своем фотоблоге наследница семейного бизнеса Hilton Hotels показала фото в кругу семьи. На фотографии она держит на руках своего 10-месячного сына Феникса. Их окружают розовые елки, подсвеченные яркой гирляндой.
"Празднуем рождение нашей маленькой девочки Лондон розовым Рождеством. Я люблю своих детей очень сильно!", - растрогала подписью Хилтон.
Также на некоторых кадрах можно увидеть еще двоих детей. Скорее всего, праздник со знаменитостью разделили родственники и близкие.
Однако саму новорожденную Лондон Пэрис показывать не стала.
В комментариях активные пользователи не скрывали своих эмоций от фото. Одни выражали свое счастье, а другие принялись осуждать головной убор сына Феникса. К слову, фаны звезды уже давно указывают на то, что малыш имеет слишком большие размеры головы. Они предположили, что именно поэтому Хилтон и надевает ему постоянно шапку. И попросили не стыдиться своего сына.
- Статус мамы заставляет тебя сиять!
- Зачем одевать на него шапку, будто тебе стыдно
- Я никогда не видел тебя счастливее! Поздравляю!
- Не прикрывай его маленькую головку... Твой ребенок прекрасен! Кто говорит обратное, тот просто завидует
- Вы такие милые!
Напомним, недавно Пэрис Хилтон вторично стала мамой. У нее родилась дочь с помощью суррогатного материнства.
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