Пэрис Хилтон полностью обнажилась и наделала пикантных снимков для модного глянца

Знаменитость взбудоражила воображение фанов.
Светская львица Пэрис Хилтон украсила страницы журнала Flaunt и анонсировала выход своего музыкального альбома.
В откровенной фотосессии знаменитость снялась топлесс. Ее образ завершили черные солнцезащитные очки и объемные браслеты на обеих руках. На изображении светская львица прикрывает грудь руками.
На других кадрах Пэрис позировала уже в модных образах. В частности, она примеряла кожаный жакет, едва прикрывающий ее пикантные части тела, высокое черное белье и колготки в сеточку. А потом оделась в другой комплект соблазнительного нижнего белья.
Поклонники звезды были поражены таким фотосетом. Поэтому в комментариях под постом оставили множество комплиментов.
- Представьте, этот человек одновременно такой раскованный и невероятно добрый. Мне придется закончить свой рабочий день раньше, потому что фото очень соблазнительные
- Есть ли что-то, что ты не можешь сделать? Ты выглядишь как принцесса рок-н-ролла
- Ты издеваешься надо мной? Это без преувеличений горячо
- Это исторически!
Напомним, недавно 56-летняя тяжелобольная Селин Дион также похвасталась своими фото для глянца, на которых она позирует в рубашке на голое тело.
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