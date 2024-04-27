Пэрис Хилтон полностью обнажилась и наделала пикантных снимков для модного глянца

Светская львица Пэрис Хилтон украсила страницы журнала Flaunt и анонсировала выход своего музыкального альбома.

В откровенной фотосессии знаменитость снялась топлесс. Ее образ завершили черные солнцезащитные очки и объемные браслеты на обеих руках. На изображении светская львица прикрывает грудь руками.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

На других кадрах Пэрис позировала уже в модных образах. В частности, она примеряла кожаный жакет, едва прикрывающий ее пикантные части тела, высокое черное белье и колготки в сеточку. А потом оделась в другой комплект соблазнительного нижнего белья.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Поклонники звезды были поражены таким фотосетом. Поэтому в комментариях под постом оставили множество комплиментов.

Представьте, этот человек одновременно такой раскованный и невероятно добрый. Мне придется закончить свой рабочий день раньше, потому что фото очень соблазнительные

Есть ли что-то, что ты не можешь сделать? Ты выглядишь как принцесса рок-н-ролла

Ты издеваешься надо мной? Это без преувеличений горячо

Это исторически!

Напомним, недавно 56-летняя тяжелобольная Селин Дион также похвасталась своими фото для глянца, на которых она позирует в рубашке на голое тело.

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