Пэрис Хилтон приехала в Лос-Анджелес и шокировала видео своего полностью разрушенного дома после пожара

Голливудская светская львица Пэрис Хилтон понесла серьезные материальные потери.

После новости о том, что дом звезды в Малибу полностью уничтожил пожар в Лос-Анджелесе, она приехала на место разрушения. В своем фотоблоге Пэрис ошеломила кадрами, как от ее дома почти ничего не осталось. Знаменитость поделилась, что это место было особенным для нее, ведь оно запечатлело множество ценных для нее воспоминаний.

"Я стою здесь в пепелище, которое когда-то было нашим домом. Когда я впервые увидела новость, то была в полном шоке – не могла это осознать. Но сейчас, стоя здесь и созерцая это собственными глазами, кажется, что мое сердце разбилось на миллион кусочков. Этот дом был не просто местом для жизни, а местом, где мы мечтали, смеялись и создавали прекрасные семейные воспоминания. Это место, где маленькие ручки Феникса создали искусство, которое я буду хранить всегда, где любовь и жизнь заполонили каждый уголок. Увидеть, как оно превратилось в пепел – это так больно, что не передать словами", - написала звезда.

Дом Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе сгорел дотла

В итоге, Хилтон выразила благодарность всем тем, кто борится со стихийным бедствием. Она призвала фанов беречь себя и своих родных. И добавила, что будет заниматься помощью пострадавшим вместе со своим благотворительным фондом.

"Пусть это будет напоминанием о том, что нужно быть со своими родными рядом. Цените моменты. Жизнь может измениться в мгновение, и сама любовь, которой мы делимся, действительно имеет значение. Я посылаю всю свою поддержку всем, кому сейчас больно. Знайте, что вы не одиноки. Мы в этом вместе. Мы отстроим, продолжим жить и станем еще сильнее, чем раньше", - подчеркнула Пэрис.

Напомним, недавно украинская блогерша Александр Шульгина также рассказывала о срочной эвакуации с семьей из дома в Лос-Анджелесе.

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