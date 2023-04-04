Пэрис Хилтон растрогала нежными снимками с 3-месячным малышом, которого родила суррогатная мать

Звезда устроила новый фотосет с сыном.
Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон поделилась новыми фотографиями со своим 3-месячным сыном, который зовут Феликсом.
В своем Instagram звезда опубликовала черно-белые фото с малышом. На снимках Пэрис нежно держит сынишку на руках, прижимает его к сердцу и наблюдает, как кроха спит.
"Все мое сердце", – коротко подписала фото Хилтон.
Отметим, впервые светская львица стала мамой в конце января этого года. Первенец Пэрис появился на свет благодаря суррогатному материнству.
Долгое время знаменитость скрывала лицо и имя сынишки. Впрочем, в конце февраля она впервые показала его поклонникам.
Отец мальчика – бизнесмен Картер Реум. Пэрис вышла за него замуж в 2021 году. Кстати, хоть парочка и была знакома более 15 лет, однако отношения между ними завязались только в 2020-м.
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