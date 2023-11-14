Пэрис Хилтон с подросшим сыном рассмешила Сеть забавным видом малыша

Артистка запостила редкое фото своего 10-месячного сына Феликса.
Известная американская светская львица, бизнесвумен Пэрис Хилтон порадовала фанатов свежей фотосессией с сыном, которого одела в костюм маленького Коржика из детской передачи "Улица Сезам".
На фотографиях, опубликованных в Instagram Хилтон, звездная мама держит на руках своего 10-месячного сына Феликса в синем пушистом костюме монстрика.
Во время фотосессии было изменено несколько локаций. Пэрис с ребенком позировала у бассейна, а затем – в доме.
Интересно, что светская львица также позаботилась о своем роскошном наряде и его соответствием по цвету с костюмом сына. Она выбрала сине-черное платье, дополнив образ идеальной укладкой и макияжем.
"Кажется, у меня зависимость от детских костюмов. Ничего не могу с этим поделать!", – растрогала подписью фото бизнесвумен.
В комментариях фанаты, очарованные забавным видом сына, стали уверять, что Пэрис Хилтон очень идет материнство.
- Ты самая красивая мама, ты сияешь и вдохновляешь меня! А ваш ребенок – ангел. Так красиво!
- Его милое личико так прекрасно и похоже на маму! Как мило!
- Вы только посмотрите на этого Коржика!
Отметим, что мальчик появился на свет благодаря суррогатному материнству в начале 2023 года.
Напомним, недавно светская львица Пэрис Хилтон вместе с мужем, бизнесменом Картером Реумом, отпраздновали годовщину свадьбы. По такому случаю знаменитая бизнесвумен опубликовала архивные кадры с их свадьбы, а также нежно поздравила любимого.
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