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Пэрис Хилтон с подросшим сыном рассмешила Сеть забавным видом малыша

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
2 мин
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Пэрис Хилтон с подросшим сыном рассмешила Сеть забавным видом малыша

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Артистка запостила редкое фото своего 10-месячного сына Феликса.

Известная американская светская львица, бизнесвумен Пэрис Хилтон порадовала фанатов свежей фотосессией с сыном, которого одела в костюм маленького Коржика из детской передачи "Улица Сезам".

На фотографиях, опубликованных в Instagram Хилтон, звездная мама держит на руках своего 10-месячного сына Феликса в синем пушистом костюме монстрика.

Во время фотосессии было изменено несколько локаций. Пэрис с ребенком позировала у бассейна, а затем – в доме.

Пэрис Хилтон с сыном / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Интересно, что светская львица также позаботилась о своем роскошном наряде и его соответствием по цвету с костюмом сына. Она выбрала сине-черное платье, дополнив образ идеальной укладкой и макияжем.

"Кажется, у меня зависимость от детских костюмов. Ничего не могу с этим поделать!", – растрогала подписью фото бизнесвумен.

Пэрис Хилтон с сыном / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

В комментариях фанаты, очарованные забавным видом сына, стали уверять, что Пэрис Хилтон очень идет материнство.

  • Ты самая красивая мама, ты сияешь и вдохновляешь меня! А ваш ребенок – ангел. Так красиво!
  • Его милое личико так прекрасно и похоже на маму! Как мило!
  • Вы только посмотрите на этого Коржика!

Отметим, что мальчик появился на свет благодаря суррогатному материнству в начале 2023 года.

Напомним, недавно светская львица Пэрис Хилтон вместе с мужем, бизнесменом Картером Реумом, отпраздновали годовщину свадьбы. По такому случаю знаменитая бизнесвумен опубликовала архивные кадры с их свадьбы, а также нежно поздравила любимого.

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Дата публикации
Просмотры
407
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