Пэрис Хилтон с размахом отпраздновала первый год жизни дочери Лондон и показала, как она подросла

Знаменитость организовала тематическое гуляние.
Светская львица Пэрис Хилтон похвасталась роскошным днем рождения дочери Лондон, которой 11 ноября исполнился год.
Празднование уже традиционно прошло с размахом. Пэрис организовала детский день рождения в стиле "Алисы в стране чудес". Фото из события светская львица поделилась в своем фотоблоге. На снимках можно увидеть немало розовых декораций в стиле сказки и огромный розовый торт.
На сказочном мероприятии также присутствовали аниматоры, развлекавшие маленьких звездных гостей, и контактные животные. К слову, на праздник к годовалой Лондон пришло множество звезд, среди которых – Сиа, Ребел Уилсон, Келли Осборн и другие.
Во время особого дня дочери Пэрис также не обходила вниманием своего старшего сына Феникса и играла с ним в специально обустроенных игровых зонах. Кроме того, бизнесвумен с мужем и детьми наделала семейные фото.
"Вся моя вселенная", — мило подписала фото Хилтон.
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик также поздравила свою 8-месячную дочь с особым праздником. Для особого случая она одела Адель в довольно необычный образ.
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