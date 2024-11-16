Пэрис Хилтон с размахом отпраздновала первый год жизни дочери Лондон и показала, как она подросла

Светская львица Пэрис Хилтон похвасталась роскошным днем рождения дочери Лондон, которой 11 ноября исполнился год.

Празднование уже традиционно прошло с размахом. Пэрис организовала детский день рождения в стиле "Алисы в стране чудес". Фото из события светская львица поделилась в своем фотоблоге. На снимках можно увидеть немало розовых декораций в стиле сказки и огромный розовый торт.

На сказочном мероприятии также присутствовали аниматоры, развлекавшие маленьких звездных гостей, и контактные животные. К слову, на праздник к годовалой Лондон пришло множество звезд, среди которых – Сиа, Ребел Уилсон, Келли Осборн и другие.

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Во время особого дня дочери Пэрис также не обходила вниманием своего старшего сына Феникса и играла с ним в специально обустроенных игровых зонах. Кроме того, бизнесвумен с мужем и детьми наделала семейные фото.

"Вся моя вселенная", — мило подписала фото Хилтон.

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон празднует день рождения дочери Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик также поздравила свою 8-месячную дочь с особым праздником. Для особого случая она одела Адель в довольно необычный образ.

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