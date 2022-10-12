Пэрис Хилтон шокировала, как пережила сексуальное насилие в школе: "Плакала, пока они меня держали"

Известная американская светская львица Пэрис Хилтон шокировала очередным признанием о школе-интернат, в которой она находилась 11 месяцев в подростковом возрасте.

Когда Хилтон было 16 лет, родители решили ее отдать в учебное заведение закрытого типа. Знаменитость ранее рассказывала, что работники школы-интернат издевались над ней. Пэрис поделилась, что страдала от словесного, психологического и физического насилия. Впрочем, как оказалось, Хилтон стала жертвой и сексуального.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

"Поздно ночью, было где-то 3-4 часа, они повели меня и других девочек в комнату для так называемого "медицинского осмотра". Это было даже не с врачом. Там было несколько разных работников, которые положили нас на стол и засовывали пальцы в нас", — рассказала Пэрис, пишет The New York Times.

Знаменитость убеждена, что это были не врачи. Ей было очень страшно и на протяжении многих лет она пыталась заблокировать эти воспоминания.

"Это были точно не врачи. И это было действительно страшно, и это те воспоминания, которые я блокировала в течение многих лет. Но теперь я понимаю, что это было точное сексуальное насилие", — рассказала звезда.

Хилтон вспомнила, что она все время плакала и просила остановиться. Впрочем, знаменитость пригрозили и сказали молчать.

"Я плакала, пока они меня держали, и говорила: "Нет!". Они просто сказали: "Заткнись. Лежи спокойно, или поедешь в карцер". Мне важно рассказать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь покончить с этим насилием", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно американского рэпера Snoop Dogg обвинили в сексуальном насилии. Фанатка артистка подала на него в суд, ведь, по словам женщины, он принуждал ее к оральному сексу.

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