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Пэрис Хилтон удивила архивными фото из Бритни Спирс 17-летней давности

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1007
Время на прочтение
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Пэрис Хилтон удивила архивными фото из Бритни Спирс 17-летней давности

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс / Фото: instagram.com/parishilton

Фото были сделаны в их молодости.

Светская львица Пэрис Хилтон порадовала поклонников серией архивных фотографий с молодой американской певицей Бритни Спирс.

Знаменитости сделали совместное селфи 17 лет назад. В кадре блондинки обнимают друг друга и мило улыбаются. На одном из фото, опубликованых в фотоблоге Хилтон, они надели одинаковые черные обручи в виде ушек кролика.

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон и Бритни Спирс / Фото: instagram.com/parishilton

Бритни была одета в белую блузу, а Пэрис – серую майку. Дополнил их образы идеальный макияж.

"17 лет назад мы из Бритни сделали селфи!", – подписала фото Хилтон.

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон и Бритни Спирс / Фото: instagram.com/parishilton

Такие воспоминания вызвали у поклонников звезд множество трогательных эмоций. Они отметили, что это легендарное селфи двух королев, которое навсегда останется в истории.

  • Легенды
  • Две королевы!
  • Самый знаковый момент в истории!
  • Это определенно войдет в учебники по истории

Бритни Спирс уже отреагировала на пост лайком.

Напомним, что 42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон недавно восхитила фото с девятимесячным сыном Фениксом. Звездная мама одела малыша в синий пушистый костюм Коржика из известной детской передачи "Улица Сезам".

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Дата публикации
Просмотры
1007
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