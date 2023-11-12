Пэрис Хилтон в годовщину брака с мужем показала фото с их роскошной свадьбы

Светская львица Пэрис Хилтон сообщила о празднике в ее семье. Знаменитость вместе со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом, празднует годовщину свадьбы.

Пэрис уже как два года живет в официальном браке с Картером. По случаю праздника светская львица посвятила возлюбленному пост в Instagam. Хилтон опубликовала архивные кадры с их свадьбы, а также нежно поздравила возлюбленного.

Свадьба Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

В частности, светская львица отметила, что день, когда она заключила брак с Картером Реумом, стал самым счастливым в ее жизни. Также Пэрис поблагодарила мужа, что он всегда рядом и поддерживает ее, а она тем временем знает, что может чувствовать себя с ним всегда в безопасности.

Свадьба Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

"До 2021 года 11 ноября было просто моей любимой датой. Теперь это годовщина одного из лучших дней в моей жизни. Со второй годовщиной, моя любовь! Спасибо, что заставил меня чувствовать себя самой счастливой девушкой в мире. Очень счастлива и благодарна за эту прекрасную жизнь, которую мы строим вместе. Люблю тебя", — обратилась к мужу Пэрис.

Свадьба Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, 11 ноября годовщину брака также праздновала украинская ведущая Иванна Онуфрийчук. Знаменитость показала архивные кадры со свадьбы с бизнесменом Алмазом и нежно поздравила любимого мужа с особой для них датой.

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