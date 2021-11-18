Пэрис Хилтон в розовом мини показала, как громко отпраздновала второй день своей свадьбы

Пэрис Хилтон в розовом мини показала, как громко отпраздновала второй день своей свадьбы

Светская львица не изменила себе и оделась в розовое.

Американская светская львица Пэрис Хилтон, которая на прошлой неделе впервые вышла замуж, устроила трехдневное празднование.

Так, если в первый день свадьбы был традиционным с несколькими белоснежными платьями, то на второй день знаменитость выбрала наряд, который и является фишкой звезды – мини розового цвета.

Свадьба Пэрис Гилтон / instagram.com/parishilton

Ночную неоновую вечеринку Пэрис и ее новоиспеченный муж Картер Реум устроили на пирсе в Санта-Монике. Молодожены и гости развлекались в парке развлечений с аттракционами.

Свадьба Пэрис Гилтон / instagram.com/parishilton

Свадьба Пэрис Гилтон / instagram.com/parishilton

"На второй день моего трехдневного празднования свадьбы мы провели неоновую вечеринку на пирсе Санта-Моники. Я оделась как роскошная неоновая невеста. Это была такая эпическая ночь", – прокомментировала Хилтон.

Среди гостей, кроме сестры Пэрис Ники и мамы Кэти, на вечеринке были звездные друзья, в частности Леле Понс, Деми Ловато и Билли Айдол. Их развлекал диджей Diplo.

Свадьба Пэрис Гилтон / instagram.com/parishilton

Свадьба Пэрис Гилтон / instagram.com/parishilton

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