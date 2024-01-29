Пэрис Хилтон во дворе своего особняка отпраздновала первый день рождения сына

Бизнесвумен пригласила многих звезд.
Американская светская львица Пэрис Хилтон громко отпраздновала первый год жизни своего сына Феникса.
17 января сыну знаменитости исполнился годик. По этому случаю на днях Пэрис устроила настоящую детскую вечеринку в сказочном мире. Для первого дня рождения Феникса бизнесвумен выбрала пышное синее платье и корону. А малыш на собственном празднике предстал в белой футболке, брюках и кепке. Также мама с сыном надели белые солнцезащитные очки.
Праздник был организован в стиле жителей подводного царства и назывался "Живущие под водой". Местом празднования звездная мама выбрала задний двор собственного роскошного поместья. На кадрах видно множество декораций, шаров, арок и блесток.
Более того, во дворе разместился контактный детский зоопарк, где можно было покормить животных. А по территории часто прогуливались кони и пони. Также дети имели возможность погрузиться в большой бассейн с пластмассовыми голубыми шариками.
Хилтон позаботилась и о музыке на празднике. Диджеи включали саундтрек из мультфильма "Русалочка" и погружали гостей в еще лучшую атмосферу.
"Это первый день рождения Феникса, и у нас тематика – "Живущие под водой". Я так взволнована. Всю свою жизнь я устраивала незабываемые вечеринки, а теперь пора сделать такую для моего маленького мальчика. Это такие особенные мгновения", – поделилась светская львица в фотоблоге.
К слову, на дне рождения Феникса можно было увидеть множество приглашенных звезд. Так, разделить счастливые мгновения пришли Лэнс Басс, Румер Уиллис, Келли Осборн со своими детьми и многие другие.
Отметим, Феникс родился в январе 2023 года с помощью суррогатного материнства, как и его сестра Лондон почти через год после его появления. А недавно Пэрис Хилтон объяснила, почему не рожала сама.
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