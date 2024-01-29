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Пэрис Хилтон во дворе своего особняка отпраздновала первый день рождения сына

Пэрис Хилтон во дворе своего особняка отпраздновала первый день рождения сына

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Бизнесвумен пригласила многих звезд.

Американская светская львица Пэрис Хилтон громко отпраздновала первый год жизни своего сына Феникса.

17 января сыну знаменитости исполнился годик. По этому случаю на днях Пэрис устроила настоящую детскую вечеринку в сказочном мире. Для первого дня рождения Феникса бизнесвумен выбрала пышное синее платье и корону. А малыш на собственном празднике предстал в белой футболке, брюках и кепке. Также мама с сыном надели белые солнцезащитные очки.

Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton

Праздник был организован в стиле жителей подводного царства и назывался "Живущие под водой". Местом празднования звездная мама выбрала задний двор собственного роскошного поместья. На кадрах видно множество декораций, шаров, арок и блесток.

Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton

Более того, во дворе разместился контактный детский зоопарк, где можно было покормить животных. А по территории часто прогуливались кони и пони. Также дети имели возможность погрузиться в большой бассейн с пластмассовыми голубыми шариками.

Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / © instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Хилтон позаботилась и о музыке на празднике. Диджеи включали саундтрек из мультфильма "Русалочка" и погружали гостей в еще лучшую атмосферу.

"Это первый день рождения Феникса, и у нас тематика – "Живущие под водой". Я так взволнована. Всю свою жизнь я устраивала незабываемые вечеринки, а теперь пора сделать такую для моего маленького мальчика. Это такие особенные мгновения", – поделилась светская львица в фотоблоге.

Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton

К слову, на дне рождения Феникса можно было увидеть множество приглашенных звезд. Так, разделить счастливые мгновения пришли Лэнс Басс, Румер Уиллис, Келли Осборн со своими детьми и многие другие.

Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / © instagram.com/parishilton
Сын Пэрис Хилтон отпраздновал первый день рождения / Фото: instagram.com/parishilton

Отметим, Феникс родился в январе 2023 года с помощью суррогатного материнства, как и его сестра Лондон почти через год после его появления. А недавно Пэрис Хилтон объяснила, почему не рожала сама.

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