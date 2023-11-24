Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой и рассекретила неожиданное имя ребенка

Светская львица Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой.

Радостное известие наследница семейного бизнеса Hilton Hotels сообщила на своей странице в Instagram. Она разместила снимок, на котором изображен маленький костюм розового цвета, а рядом лежат очки и вязаная игрушка.

"Спасибо за мою девочку", – коротко прокомментировала изображение Хилтон.

Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой / Фото: instagram.com/parishilton

Вместе с тем Пэрис рассекретила имя новорожденной. Звездная мама назвала девочку в честь столицы Великобритании – Лондон.

Поклонники принялись поздравлять семью с пополнением и пожелали девочке счастливой судьбы:

Пэрис и Лондон. Просто иконы!

Боже мой, Пэрис, я знаю, что ты планировала это имя годами. Поздравляю!

Боже, ты уже 20 лет говорила о том, что хочешь назвать дочь Лондон! Поздравляю!

Какая новость! Очень счастлива за вас! Поздравляю!

Впрочем, пока Пэрис Хилтон не показала дочь публике, она также не сообщила, когда именно и где девочка родилась. Скорее всего, дочь Гилтон появилась на свет с помощью суррогатной матери – так же, как и ее первенец, сын Феникс.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, что Пэрис Хилтон и ее муж, бизнесмен Картер Реум, впервые стали родителями в январе этого года. Суррогатная мать родила супругам сына, которого они назвали Фениксом. Сейчас мальчику 11 месяцев.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

Недавно Хилтон постила фото с малышом, которые вызвали оживленное обсуждение среди ее поклонников. В частности, пользователи были удивлены размером головы малыша и посоветовали светской львице обратиться к детскому врачу.

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