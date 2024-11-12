Пэрис Хилтон восхитила фото с подросшей годовалой дочерью, которую ей родила суррогатная мама

Светская львица Пэрис Хилтон рассказала о празднике в семье.

Так, 11 ноября дочь бизнесвумен Лондон отпраздновала первый год жизни. Пэрис в этот день посвятила имениннице пост в Instagram и восхитила, как кроха значительно изменилась за этот период. На изображениях светская львица позирует с дочерью, а также с мужем бизнесменом Картером Реумом и сыном Фениксом.

Пэрис Хилтон с семьей / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Звездная мама в своих поздравлениях призналась, как Лондон каждый раз делает ее самой счастливой. И добавила, что теперь ждет, когда дочь подрастет, чтобы полноценно иметь возможность проживать лучшие моменты.

"Год назад в этот день (11 ноября — прим. ред.) родилась легенда. Моя прекрасная крошка Лондон, ты подарила нашей жизни столько любви, света и счастья, о чем я могла только мечтать. Все мои желания 11:11 исполнились в тот момент, когда я держала тебя на руках. Наблюдать за тем, как ты росла в течение этого года, было самым большим благословением. Не могу дождаться всех волшебных воспоминаний в будущем, которые мы будем создавать вместе", — растрогала звезда.

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью / Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик также известил о предстоящем пополнении в семье. Артист рассказал, когда родится его третий ребенок и знает ли он его пол.

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