Пэрис Хилтон восхитила романтическими фото с мужем и нежно поздравила его с 43-летием

Американская светская львица Пэрис Хилтон сообщила о празднике в ее семье. Муж звезды – бизнесмен Картер Реум – праздновал день рождения.

Возлюбленному Пэрис 5 февраля исполнилось 43 года. В своем Instagram светская львица посвятила мужу пост с поздравлениями, где адресовала ему немало приятных слов с пожеланиями. В частности, Пэрис поблагодарила возлюбленного за замечательную семью, которую они вместе создали, а также за то, что он делает ее очень счастливой.

Пэрис Хилтон с мужем / Фото: instagram.com/parishilton

"С днем рождения, любимый! Каждый раз, когда я смотрю в твои глаза, я чувствую, что я дома! Каждый день с тобой — это сказка! Я невероятно благодарна за нашу совместную жизнь и за все приключения, которые нас ждут! Люблю тебя безгранично! Не могу дождаться, чтобы вместе создать еще много замечательных воспоминаний во всем мире", — обратилась к возлюбленному Пэрис.

Пэрис Хилтон с мужем / Фото: instagram.com/parishilton

Также светская львица поделилась их романтичными фото. В частности, Гилтон показала, как они с Реумом путешествовали, наслаждались отдыхом, дарили друг другу сладкие поцелуи и объятия и проводили время вместе.

Пэрис Хилтон с мужем / Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, недавно в семье Пэрис Хилтон тоже был особенный праздник. Сын знаменитости Феникс праздновал свой первый день рождения. Звезда показала, какой праздник устроила для мальчика.

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