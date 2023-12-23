Пэрис Хилтон взбудоражила воображение фанов пикантной фотосессией в нижнем белье на фоне елки

Американская светская львица Пэрис Хилтон ошеломила фанатов откровенной фотосессией в нижнем белье на фоне новогодней елки.

В своем Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых появилась в красном кружевном белье. К своему образу Хилтон подобрала однотонные чулки, перчатки-сеточки, шубу и каблуки. Она попозировала в двух локациях. Пэрис снялась возле новогоднего деревца, камина и на лестнице собственного особняка.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

"Никогда каникулы не были такими горячими! Вы в списке послушных или непослушных?" - поинтересовалась светская львица.

Интересно, что елка звезды оказалась украшенной только наполовину. Вероятно, Хилтон специально подбирала ракурс съемок, чтобы скрыть часть елки без украшений.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

На некоторых кадрах полуобнаженный бизнесвумен в руках держала зеркальце, конфеты и новогодние игрушки, на которых виднелось ее имя.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Такими горячими снимками Хилтон анонсировала выход следующего сезона ее личного реалити-шоу.

Поклонники бизнесвумен были ошарашены таким откровенным фотосетом и отметили, что фото очень "горячие" как для "рождественского подарка".

Напомним, недавно Пэрис Хилтон удивила новостью о появлении второго ребенка. Как известно, у нее родилась дочь от суррогатной матери. Светская львица объяснила, почему именно таким способом появились двое ее детей.

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