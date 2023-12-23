Пэрис Хилтон взбудоражила воображение фанов пикантной фотосессией в нижнем белье на фоне елки

Звезда похвасталась своим стройным телом.
Американская светская львица Пэрис Хилтон ошеломила фанатов откровенной фотосессией в нижнем белье на фоне новогодней елки.
В своем Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых появилась в красном кружевном белье. К своему образу Хилтон подобрала однотонные чулки, перчатки-сеточки, шубу и каблуки. Она попозировала в двух локациях. Пэрис снялась возле новогоднего деревца, камина и на лестнице собственного особняка.
"Никогда каникулы не были такими горячими! Вы в списке послушных или непослушных?" - поинтересовалась светская львица.
Интересно, что елка звезды оказалась украшенной только наполовину. Вероятно, Хилтон специально подбирала ракурс съемок, чтобы скрыть часть елки без украшений.
На некоторых кадрах полуобнаженный бизнесвумен в руках держала зеркальце, конфеты и новогодние игрушки, на которых виднелось ее имя.
Такими горячими снимками Хилтон анонсировала выход следующего сезона ее личного реалити-шоу.
Поклонники бизнесвумен были ошарашены таким откровенным фотосетом и отметили, что фото очень "горячие" как для "рождественского подарка".
Напомним, недавно Пэрис Хилтон удивила новостью о появлении второго ребенка. Как известно, у нее родилась дочь от суррогатной матери. Светская львица объяснила, почему именно таким способом появились двое ее детей.
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