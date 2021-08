Перри, Фуртадо и Кроу: звезды, которые потолстели до неузнаваемости

Некоторые звезды располнели после беременности, а некоторых просто устраивает аппетитный вид.

Не все звезды придерживаются строгих диет и активного образа жизни.

Если еще недавно поклонники восхищались стройными подтянутыми фигурами кумиров, то сейчас ошарашенно наблюдают за изменениями в теле известных звезд. Некоторые звезды располнели после беременности, некоторые с детства склонны к полноте и отчаянно сражаются с лишними кило, кто-то просто с возрастом набирает вес, а других, вероятно, устраивает аппетитный внешний вид.

Редакция сайта ТСН.uа подготовила подборку звезд, которые в начале звездного пути были стройными, а потом поправились до неузнаваемости.

Мэттью Перри

Канадско-американский актер, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости. Еще в прошлом году знаменитость начал набирать лишние кило. Кроме того, Перри заметно поседел, а небрежный внешний вид только подчеркнул округлые формы актера. Сейчас звезда переживает не слишком приятные времена. Так, недавно Мэттью расстался с любимой.

Нелли Фуртадо

Известная канадско-португальская певица Нелли Фуртадо сейчас выглядит совсем иначе, чем 10 лет назад. Исполнительница хита Say It Right и i'm Like A Bird набрала более 20 кг и теперь почти не появляется на красных дорожках. Со своей стороны, фанаты убеждены, что певица набрала вес из-за развода с мужем Демасио Кастельоном.

Кристина Агилера

Популярная американская певица Кристина Агилера чуть ли не всю жизнь ведет борьбу с лишним весом. Знаменитость то набирает кило, то стремительно худеет. Сейчас артистка снова стала пышнотелой и не стесняется хвастаться своими аппетитными формами в Instagram.

Рассел Кроу

Ошеломил видом и 56-летний актер Рассел Кроу. Актер никогда не был слишком стройным, впрочем, его мускулистая фигура в фильме "Гладиатор" свела с ума не одну фанатку. А недавно вес знаменитости достиг 138 килограммов. У Рассела появился живот, щеки и второй подбородок.

Кирстен Данст

Два года назад актриса Кирстен Данст заметно поправилась. Еще до рождения первенца фанаты знаменитости заметили изменения в фигуре звезды.

Брендан Фрейзер

Кардинально изменился и секс-символ 90-х Брендан Фрейзер. Звезда "Джорджа из джунглей" и "Мумии" отличался подтянутым телом, красивым лицом и невероятной харизмой. Такие данные позволяли ему играть романтических героев в кино. Однако сейчас звезда Голливуда сильно потолстел. Поговаривали, что именно из-за лишнего веса ему не предлагают новые роли.

Дженнифер Лав Хьюитт

Американская актриса и певица Дженнифер Лав Хьюитт после рождения второго ребенка так и не вернула свой вес до родов. Звезда фильма "Сердцеедки" и сериала "Говорящая с призраками" периодически немного сбрасывает. Впрочем, для форм, которые у нее были ранее, знаменитости еще надо немало работать.

Рианна

У барбадосской певицы Рианны всегда была сочная фигура с плоским животом и стройными ножками. Впрочем, в последнее время у звезды заметно изменилась фигура. При этом сама артистка не сильно скрывает лишние килограммы, продолжая сниматься в откровенных нарядах и нижнем белье. Более того, фанаты звезды уверены, что лишний вес Рири даже идет.

Напомним, ранее сайт ТСН.uа подготовил подборку знаменитостей, которым удалось феноменально похудеть. Некоторым звездам удалось избавиться от 45 лишних килограммов.

