Первая трансгендерная актриса и Кокс через 17 лет после финала "Друзей": номинанты "Эмми-2021"

Первая трансгендерная актриса и Кокс через 17 лет после финала "Друзей": номинанты "Эмми-2021"

Больше всего номинаций получили сериалы "Корона" и "Мандалорец".

Американская премия "Эмми", которую называют телевизионным "Оскаром", объявила список номинантов 2021 года.

Как пишет CNN, одна из номинанток вошла в историю церемонии. Так, американская актриса и певица ЭмДжей Родригес стала первой транс-женщиной, которая номинирована на главную женскую роль в драматическом сериале. 30-летняя звезда поборется за награду за роль Бланки в сериале "Поза".

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Конкуренцию ей составили Узо Адуба ("Пациенты"), Оливия Колман ("Корона"), Эмма Коринн ("Корона"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

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Согласно списку, который опубликовали на сайте премии, больше всего номинаций — 24 — получили сериалы "Корона" и "Мандалорец". 23 номинации имеет "ВандаВижн".

Номинанты "Эмми-2021":

Лучший драматический сериал

"Корона" (The Crown)

"Мандалорец" (The Mandalorian)

"Пацаны" (The Boys)

"Бриджертоны" (Bridgerton)

"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

"Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

"Поза" (Pose)

"Это — мы" (This Is Us)

Лучший комедийный сериал

"Темнеют" (Black-ish)

"Кобра Кай" (Cobra Kai)

"Эмили в Париже" (Emily in Paris)

"Хитрости" (Hacks)

"Бортпроводница" (The Flight Attendant)

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Пен15" (PEN15)

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Лучший мини-сериал

"Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You)

"Мейр с Исттауна" (Mare of Easttown)

"Королевский гамбит" (The Queen's Gambit)

"Подземная железная дорога" (The Underground Railroad)

"ВандаВижн" (WandaVision)

Лучший актер драматического сериала

Стерлинг К. Браун ("Это — мы")

Джонатан Мейджерс ("Страна Лавкрафта")

Джош О'Коннор ("Корона")

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

Билли Портер ("Поза")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Мэттью Риз / Getty Images

Лучший комедийный актер

Энтони Андерсон ("Черноватый")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Кенан Томпсон ("Кенан")

Кенан Томпсон / Getty Images

Лучшая комедийная актриса

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Эллисон Дженни ("Мама")

Трейси Эллис Росс ("Черноватый")

Джин Смарт ("Хитрости")

Эйди Брайант ("Выскочка")

Эйди Брайант / Getty Images

Стоит отметить, получила долгожданную номинацию звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс. 57-летняя знаменитость, известная по роли Моники Геллер номинирована всего через 17 лет после финала ситкома. Так, до сих пор все главные актеры кроме нее получили статуэтки, что изрядно обижало Кортни. Теперь, поскольку Кокс была продюсером спецвыпуска, она технически номинирована в одной из четырех категории.

Заметим, 73 церемония награждения состоится 19 сентября.

Напомним, в июне стало известно, что организаторы "Эмми" отказались от гендерного разграничения в номинациях. Премия вместо актера/актрисы будет вручаться исполнителю.

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