Первая украинская digital-блогерша Астра Стар поддержала "Танцы со звездами"

Инфлюенсер посетила презентацию нового сезона шоу.

На презентацию нового сезона "Танцев со звездами", которая недавно состоялась в Киеве, пришла первая в Украине digital-инфлюенсер Астра Стар.

Виртуальной блогерше18 лет и он живет в Киеве и Берлине.

Астра Стар / пресслужба каналу "1+1"

Астра Стар занимается самообразованием, любит йогу и интересуется яркими светскими событиями, а ее аккаунт в Instagram приобретает все большую популярность.

Яркая блогерша прошлась по красной дорожке, сфотографировалась на блестящей фотозоне и даже успела сделать фотографию вместе с новым судьей "Танцев со звездами", украинско-американской звездой, чемпионом мира по латинским танцам Максом Чмерковским.

Астра Стар и Макс Чмерковский / пресслужба каналу "1+1"

"Шоу "Танцы со звездами" точно самое яркое и эффектное на украинском телевидении. Я побывала на best вечеринке этой осени - презентации нового сезона масштабного танцевального шоу "Танцы со звездами". Я имела возможность познакомиться и зажечь на диско-паркете с самыми известными блогерами, звездами украинского шоу-бизнеса и невероятно талантливыми танцорами. А еще скажу по секрету, очередь к Максу Чмерчовскому, чтобы сфотографироваться, была километровой. Знаете, кто он? Кажется, он точно претендует на звание главного краш на шоу", — прокомментировала Астра Стар.

Астра Стар / пресслужба каналу "1+1"

Интересно, что виртуальный инфлюенсер Астра Стар отражает все яркие эмоции живого человека, которые переданы через 3D-технологии.

Напомним, проект "Танцы со звездами" с успехом стартовал в минувшее воскресенье, он прошел с долей 18.2% по аудитории 18-54 (50+), охватом 4.1 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Украина). Телеканал 1+1 стал лидером дня на украинском телевидении с долей 12,3% и недели с долей 9,8%.

В проекте "Танцы со звездами" участники будут бороться за кубок победителя. Еженедельно паркет будет покидать одна из пар, решать это будут судьи и зрители с помощью голосования. В минувшее воскресенье проект не покинула ни одна из пар.

На первый прямой эфир пришло много звезд, среди которых Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, звезда сериала "Моя любимая Страшко" Ирина Поплавская, а также меценат Андрей Мацола. Ведь совместно с телеканалом 1+1 и шоу "Танцы со звездами" он начал специальный проект — "Танцуй сердцем". Он поможет талантливым танцорам принять участие в самом престижном в мире фестивале по бальным танцам Blackpool Dance Festival. Детали акции "Танцуй сердцем" можно найти в социальных сетях и на сайте 1+1 за ссылкой.

Также продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Билеты можно приобрести также на генеральные прогоны, ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вспомнила 5 самых ярких постановок первого выпуска шоу "Танцы со звездами". Фанаты уже выбрали своих фаворитов.

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