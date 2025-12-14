Первая жена Фединчика стала на его защиту и обвинила Денисенко во лжи

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и его первая жена

Первая жена украинского актера Андрея Фединчика стала на его защиту и обвинила актрису Наталку Денисенко во лжи.

Виктория не стала молчать. Она говорит, что после развода они с Фединчиком уладили все недоразумения между собой и поддерживают дружеские отношения. Также Виктория добавила, что не держит зла на бывшего мужа, поскольку он, так сказать, "получил свой бумеранг". К слову, Андрей Фединчик развелся с первой женой, поскольку во время съемок в одном из сериалов влюбился в Наталку Денисенко.

"Не обвиняю Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Сейчас у нас дружеские отношения, я не держу обид. Так бывает, когда вы два взрослых сознательных человека, которые умеют правильно извиняться и прощать. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако я считаю, что самой большой его карой было прожить столько лет с Денисенко", - высказалась Виктория.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Первая жена Андрея Фединчика говорит, что не планировала ничего выносить в публичное пространство. Однако Викторию возмутили заявления Денисенко, что у нее якобы не было романов с женатыми. Тем самым экс-жена актера намекнула, что отношения Андрея и Наталки начались, еще когда они были в браке. Также Виктория вероятно говорит и о нынешнем романе актрисы с манекенщиком Юрием Савранским. Дело в том, что мужчина был женат, однако в августе решил развестись с женой, которая родила ему двоих детей.

"Почему сейчас выношу это в пространство: потому что эта дама уже второй раз громко заявляет, что у нее не было отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое, еще с 2024 года", - говорит первая жена актера.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Также Викторию возмутили заявления Денисенко о браке с Фединчиком, что он ее якобы обижал. По словам первой жены актера, за все время их отношений он никогда не был к ней жестким. Кроме того, Виктория намекнула, что на самом деле именно Наталка совсем "не подарок" в отношениях.

"Самый большой трэш - выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот, и это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за пять лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту сейчас стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко", - подытожила Виктория.

Пост первой жены Андрея Фединчика

Напомним, ранее Андрея Фединчика поддержала актриса Ксения Мишина. Артистка упрекнула Наталку Денисенко во лжи. Также Ксения попросила прощения у Фединчика, что "все все знали, но до последнего скрывали" от него информацию.