Первая жена Фединчика стала на его защиту и обвинила Денисенко во лжи
Первая жена Андрея Фединчика публично его поддержала. Также Виктория высказалась об их разводе и нынешних отношениях Наталки Денисенко.
Первая жена украинского актера Андрея Фединчика стала на его защиту и обвинила актрису Наталку Денисенко во лжи.
Виктория не стала молчать. Она говорит, что после развода они с Фединчиком уладили все недоразумения между собой и поддерживают дружеские отношения. Также Виктория добавила, что не держит зла на бывшего мужа, поскольку он, так сказать, "получил свой бумеранг". К слову, Андрей Фединчик развелся с первой женой, поскольку во время съемок в одном из сериалов влюбился в Наталку Денисенко.
"Не обвиняю Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Сейчас у нас дружеские отношения, я не держу обид. Так бывает, когда вы два взрослых сознательных человека, которые умеют правильно извиняться и прощать. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако я считаю, что самой большой его карой было прожить столько лет с Денисенко", - высказалась Виктория.
Первая жена Андрея Фединчика говорит, что не планировала ничего выносить в публичное пространство. Однако Викторию возмутили заявления Денисенко, что у нее якобы не было романов с женатыми. Тем самым экс-жена актера намекнула, что отношения Андрея и Наталки начались, еще когда они были в браке. Также Виктория вероятно говорит и о нынешнем романе актрисы с манекенщиком Юрием Савранским. Дело в том, что мужчина был женат, однако в августе решил развестись с женой, которая родила ему двоих детей.
"Почему сейчас выношу это в пространство: потому что эта дама уже второй раз громко заявляет, что у нее не было отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое, еще с 2024 года", - говорит первая жена актера.
Также Викторию возмутили заявления Денисенко о браке с Фединчиком, что он ее якобы обижал. По словам первой жены актера, за все время их отношений он никогда не был к ней жестким. Кроме того, Виктория намекнула, что на самом деле именно Наталка совсем "не подарок" в отношениях.
"Самый большой трэш - выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот, и это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за пять лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту сейчас стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко", - подытожила Виктория.
Напомним, ранее Андрея Фединчика поддержала актриса Ксения Мишина. Артистка упрекнула Наталку Денисенко во лжи. Также Ксения попросила прощения у Фединчика, что "все все знали, но до последнего скрывали" от него информацию.