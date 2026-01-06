Первые букмекерские ставки на победителя "Евровидения-2026": какое место пророчат Украине

"Евровидение-2026" / © Getty Images

Появились первые букмекерские ставки на победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Музыкальная гонка состоится только в мае. Однако страны уже тщательно готовятся и появляются первые букмекерские ставки. В этом году в "Евровидении" будут участвовать 35 стран. Практически все из них еще даже не определились с представителем. Однако букмекерские ставки на победителя уже есть.

Сейчас первое место пророчат Израилю, вокруг участия которого длились серьезные дискуссии. Ряд стран вообще отказалась от "Евровидения", поскольку израильтян не дисквалифицировали.

На второй строчке оказалась Швеция. А вот тройку лидеров замыкает Украина. К слову, украинцы еще тоже не определились с представителем. Нацотбор состоится в феврале. Именно тогда и выберут представителя.

Букмекерские ставки на победителя "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Однако стоит отметить, что это лишь букмекерские ставки. В течение месяцев они будут меняться постоянно. Кроме того, они не всегда сбываются. В прошлом году победила Австрия, хотя победу предсказывали другой стране.

Напомним, недавно отгремело "Детское Евровидение-2025". Украина там заняла второе место. Светлана Тарабарова удивила причиной, почему украинская певица не победила.