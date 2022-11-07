Первые "Нокауты" и неожиданные звездные дуэты с участниками: как прошел десятый эфир "Голосу країни-12"

В новом эфире "Голосу країни-12" звездные тренеры должны были выбрать четверть-финалистов проекта и покинуть всего трех участников из своих команд.

На этот раз трудный выбор пришлось сделать Наде Дорофеевой и Святославу Вакарчуку. По новым правилам шоу тренеры имели право выбрать только трех участников и двигать их на стульях только по часовой стрелке.

Помогать тренерам пришли талантливые советники. Своими мыслями с Дорофеевой делился ее коллега Артем Пивоваров, а вот советы Вакарчуку давала певица Кристина Соловий.

Открывать "Нокауты" пришлось команде Нади. Первым на сцену "Голосу країни-12" вышел Александр Олещук с песней "8 колір". Свое выступление он посвятил своей любимой, отношения с которой начались во время полномасштабной войны. Не сомневаясь после выступления Дорофеева отдала парню первое место в своей команде.

Следующей ошеломлять зрителей вышла Оксана Позивай, исполнившая песню "Talking to the moon" Bruno Mars.

У звездного тренера были определенные колебания относительно дальнейшего участия девушки в шоу, ведь во время выступления на сцене Оксана переволновалась. Именно поэтому Дорофеева попросила свою подопечную еще раз исполнить данный певице припев уже лучше. После советов с Артемом Пивоваровым Надя решила дать девушке второе место на трех стульях.

Следующая участница Наталья Николаенко решила удивлять тренеров своим исполнением песни Владимира Дантеса "Саша". Полным сюрпризом для участницы и зрителей стало появление на сцене самого певца.

Бывший муж Дорофеевой подарил Наталье цветы и по просьбе тренера исполнил с девушкой свой хит. Впрочем, советнику Наде Артему Пивоварову показалось, что песня не очень подходит Натали вокально.

Девушка выполнила отрывок из своей песни и попала на третий стул команды Дорофеевой.

Четвертый участник военнослужащий Александр Свириденко еще с первых эфиров запомнился зрителям. В этот раз парню пришлось выйти на сцену самому и спеть лирическую песню "Шкідлива звичка" Кристины Соловий.

Своим талантливым и чувственным исполнением Александр завоевал себе место на одном из трех стульев в команде Дорофеевой. Таким образом, проект покинула Наталья Николаенко.

Рокер из Херсона Глеб Пархоменко вышел на сцену "Голосу країни-12" пятым. Свое выступление парень посвятил родным и друзьям, вынужденно оставшимся в оккупированном городе.

И хотя мощное выступление Глеба понравилось звездным тренерам, Дорофеева решила не менять состав участников на стульях. Судьбу парня решила команда "Второго шанса" — Андрей Мацола и Александра Зарицкая охотно пригласили Глеба к себе.

Дочь Константин Меладзе, Лия Меладзе, также появилась в десятом эпизоде вокального шоу. Как призналась девушка, она сейчас находится в США и очень скучает по проекту.

Во время "Нокаутов" Лия исполнила кавер на песню Святослава Вакарчука "На небе". Как рассказала девушка, сделать аранжировку для выступления ей помог известный отец-композитор. Нежное исполнение очень понравилось как автору, так и Дорофеевой и Пивоварову. Поэтому Лия заняла место на стульях, тем самым "сдвинув" с шоу Оксану Позивай.

Зажигательный девичий дуэт Инессы Грицай и ее сестры-саксофонистки Алины Назарчишиной тоже ошеломил своим исполнением песни Lil Nas X "Montero".

Девушки, которые с начала войны выступают на футбольных матчах в разных странах, завоевали свое место среди будущих четверть-финалистов команды Нади Дорофеевой. Инесса и Анна заняли место ушедшего с шоу Александра Олещука.

К сожалению, услышать выступление следующей участницы Яны Милевской зрители не смогли, ведь девушка во время "Нокаутов", отснятых до полномасштабной войны, спела песню российского исполнителя. Однако уличной певице все же удалось занять место Лии Меладзе.

Дочь известного композитора оказалась на грани вылета, однако от этого ее спасла команда "Второго шанса". Таким образом, Андрей Мацола и Александра Зарицкая использовали два своих шанса спасти кого-то из участников.

Последним от команды Нади Дорофеевой вышел Давид Максиса, который сейчас служит на передовой. Во время "Нокаутов" он шокировал публику лирическим кавером на песню Оли Поляковой "Лед тронулся". Такого звучания не ожидала и сама автор хита.

Прекрасное исполнение Давида заставило Надю сомневаться в своем выборе. Не сдерживая эмоций, Дорофеева была вынуждена попрощаться с Яной Милевской, уступившей место вокалисту.

Начать "Нокауты" для команды Вакарчука представился случай Назару Ильчишену. Парень создал свое особое звучание для песни Натальи Могилевской "Місяць ходить".

Также вспомнили во время эфира и первое выступление Назара в шоу, когда он исполнял песню Кристины Соловий. По предложению звездных тренеров певица согласилась выйти на сцену и спеть вместе с юношей. За лирическое исполнение Назар получил шанс занять первое место в команде Святослава.

"Киборг" Ярослав Гавянец снова ошеломил своим невероятным исполнением украинской песни. Боец ВСУ спел на сцене вокального шоу известную композицию "Гуцулка Ксеня".

Выступление Ярослава умиило всех тренеров, поэтому Вакарчук прислушался к советам и посадил военного на первый стул.

Следующий свой номер продемонстрировал многодетный отец Максим Бородин. Песню "Supergirl" группы Reamoon вокалист решил посвятить своей жене, которая в начале войны сама возилась с тремя детьми.

Такое энергичное выступление не смогло не затронуть тренеров. В конце концов Вакарчук пригласил Максима занять третье место среди его участников.

Новое звучание легендарного Элвиса Пресли и песни "Falling in love" подарила группа 2tone. Ребята зажгли сцену "Голосу країни-12" своим исполнением.

Без долгих колебаний Святослав Вакарчук все же решил, что Назар Ильчешин должен уступить свое место коллективу. Перед тем, как покинуть проект, Вакарчук предложил Назару вместе исполнить одну из песен юноши об Украине.

Следующей на сцену вышла крымскотатарская певица Алия Хаджабадинова. Девушка из Крыма ошеломила своим сильным исполнением песни "Верше мій верше".

Голос девушки особенно понравился Оле Поляковой, которая упорно посоветовала Вакарчуку посадить девушку на первый стул. После совета с коллегами тренер прислушался к мнению и дал шанс Алие попасть в финал. Впрочем, это означало, что проект покинул Ярослав Гавьянец.

Следующий дуэт еще в прошлом эфире удивил зрителей. После "боев" Дмитрий Цымбал и Роман Мелиш снова выступили на расстоянии. Роман находился в США, а Дмитрий – в Украине. Но даже это не помешало вокалистам зажечь зал своим исполнением песни Владимира Ивасюка "Тільки раз цвіте любов".

Однако советница Вакарчука Кристина Соловой все же дала совет, что ребятам лучше двигаться дальше вне проекта. Тренер решил прислушаться к словам певицы и отпустил дуэт. Впрочем, Святослав пообещал помочь Дмитрию и Роману создать свой альбом украинских песен.

Участник пороков Михаил Царь не оставил никого в зале равнодушным. После своего выступления с песней "Злива" Андрея Хливнюка и Дмитрия Шурова парень рассказал, что посвятил его своему умершему дедушке. Михаил очень хотел, чтобы тот гордился внуком и даже надел его рубашку на шоу.

Такая трогательная история вызвала слезы у Вакарчука, поэтому он отдал место Максиму Бородину на стуле ему. Перед своим уходом Максим рассказал, что революция 2014 заставила его переосмыслить творчество и начать говорить по-украински.

Предпоследней на сцену вышла певица из многодетной семьи Анна Кинзерская. Мощным выступление девушки стало благодаря исполнению стихотворения Тараса Шевченко "Думи мої". Анна создала собственную аранжировку для песни, чем очень удивила публику.

После выступления Анны Вакарчук пришлось принять сверхсложное решение. Звездный тренер после долгих раздумий и советов коллеги решил оставить Анну в шоу, а вот группе 2tone пришлось уйти из проекта.

Последним участником десятого эфира стал Павел Тютюник. На сцену шоу он спел песню "Angel" Robbie Williams.

Эмоциональное и энергичное исполнение парня загнало Вакарчука в тупой угол, ведь тренеру пришлось выбирать между двумя талантливыми ребятами. С грустью проект пришлось покинуть Павлу. Таким образом, в команде Вакарчука остались – Алие Хаджабадинова, Анна Киндзерская и Михаил Царь.

Читайте также: