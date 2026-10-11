"Первый даже в поцелуях": младшая на 16 лет жена Остапчука ошеломила признанием о муже

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинская блогерша Екатерина Остапчук откровенно рассказала о личной жизни и призналась, почему её муж — телеведущий Владимир Остапчук — стал для неё первым даже в поцелуях.

Жена шоумена поделилась подробностями их отношений в соцсетях. Екатерина познакомилась со своим будущим избранником в 22 года. До этого у неё не было романтического опыта. В то же время такое развитие событий не было её принципиальной позицией. Блогерша объяснила, что причина вовсе не в религии. Просто она не из тех, кто быстро влюбляется.

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«Мой муж — первый в моей жизни, даже в поцелуях. Мы познакомились, когда мне было 22. Но это не из-за каких-то религиозных взглядов. Просто так получилось. Я не очень легко влюбляюсь», — поделилась Екатерина.

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Сообщение Екатерины Остапчук

История любви этой пары развивалась довольно стремительно. В октябре 2022 года Екатерина и Владимир начали встречаться, а уже в 2023 году официально стали мужем и женой. В 2024 году супруги впервые стали родителями — у них родился сын Тимофей. Сейчас семья готовится к новому пополнению: блогерша беременна во второй раз.

Напомним, Екатерина Остапчук ждет второго ребенка от Владимира Остапчука. Пара воспитывает сына Тимофея, который уже успевает присоединяться к маминым занятиям спортом по-своему.

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