Первый день рождения сына Леси Никитюк начался с обстрела: ведущая поделилась подробностями

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как прошел первый день рождения её сына Оскара, и призналась, что праздник начался после тревожной ночи из-за обстрела.

Для телеведущей этот день оказался полным контрастов. Ночью она вместе с маленьким сыном укрывалась во время воздушной атаки. По словам знаменитости, несколько часов пришлось провести на парковке. Ситуацию осложнял дым, из-за которого она переживала за ребенка. Именно поэтому утро семьи было совсем не праздничным. Впрочем, впоследствии настроение удалось изменить.

«Ночной обстрел, парковка, дым — в первый день рождения малыша», — написала знаменитость.

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Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Несмотря на тяжелое начало дня, Никитюк решила не отменять празднование. Вместе с родными она отправилась за город, где для маленького Оскара устроили тёплую семейную встречу. Именинника ждали подарки, воздушные шарики, поздравления близких и отдых на природе.

«Из приятного — это ваши поздравления, родители и близкие, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых в „Характер Парке“», — делится звезда.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Судя по опубликованным кадрам, празднование прошло в загородном комплексе недалеко от Киева. Леся показала территорию локации с домиками, бассейном и обустроенными зонами для отдыха. Не обошлось и без праздничного стола и тематического декора для главного виновника торжества.

Напомним, недавно Леся Никитюк нежно поздравила сына с первым днём рождения и показала ранее не публиковавшиеся фото с ним.

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