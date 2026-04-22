Первый концерт "Бумбокса" в Украине с начала войны: группа рассекретила, чем будет удивлять

Концерт группы "Бумбокс"

Реклама

Украинская группа "Бумбокс" впервые с начала полномасштабной войны отыграет концерт в Украине.

Музыканты вели концертную деятельность. Однако артисты выступали за рубежом, где собирали средства для войска. Впрочем, наконец "Бумбокс" порадует и поклонников в Украине. Коллектив отыграет сольное выступление в Киеве. Концерт планируется не один, а два.

Коллектив также раскрыл, чем будет радовать слушателей. В частности, на концерте состоится презентация нового максисингла "Живий", отдельного внимания заслуживает дизайн сцены, который обещают сделать необычным, поскольку там будут места для фанатов.

Реклама

Конечно, "Бумбокс" будет радовать и дуэтами. Группа пригласила на выступление Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy и Frolov'у, а также настроение будет поддерживать драм-энд-бейс сообщество Хованка.

В общем, часть средств, которую удастся собрать благодаря концертам, будет передана в благотворительный фонд солиста коллектива Андрея Хлывнюка. Деньги будут потрачены на закупку снаряжения, которое необходимо Силам обороны Украины.

