Первый "Оскар" для Украины, возмущение Навальным и острые политические шутки ведущего: как прошел Оскар 2024

"Оскар-2024" стал историческим моментом для Украины и в то же время отличился курьезными моментами.

Только что в Голливуде отгремело вручение самой престижной премии в мире кино – церемония награждения "Оскара-2024".

Для украинцев американская Кинопремия в этом году сыграла колоссальную роль, ведь документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова и его коллег был представлен в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Так, несколько часов назад стало известно, что картина об ужасных преступлениях РФ принесла первый в истории Украины "Оскар". Ни один украинец не остался равнодушным, и прямо посреди ночи Сеть взорвалась от реакций, а украинский переводчик кинопремии этого года и сам не смог сдержать слез от такой новости.

Мстислав Чернов с командой / Фото: Associated Press

Сам режиссер произнес мощную речь со сцены, обратился к мировым звездам и напомнил о зверствах россиян.

В общем, лидером нынешних номинаций стал фильм "Оппенгеймер". Он получил семь бронзовых статуэток. В частности, кинокартина стала лучшим фильмом и подарила своему главному герою Киллиану Мерфи первую победу на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер в ленте "Бедные создания". К слову, ее речь со словами благодарности стала одной из самых эмоциональных среди звезд – актриса не могла сдержать слез. Кстати, это уже вторая статуэтка в карьере Стоун.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Не обошлось и без скандалов и конфузов. Так, внезапно прямо посреди прямой трансляции "Оскара-2024" организаторы вывели на экран фрагмент из речи так называемого оппозиционера Алексея Навального. Это очень возмутило украинцев.

Фрагмент видео Алексея Навального на Оскар 2024. Фото: скриншот

Без внимания также не осталась упавшая прямо на красной дорожке премии "Оскар-2024" американская актриса Лиза Коши.

Лиза Коши / Фото: Getty Images

Ведущим мероприятия в этом году был юморист Джимми Киммел. Его острые шутки стали уже неотъемлемой частью церемонии. Так, он постоянно импровизировал со звездными зрителями и "подкалывал" их. А в одной из своих юмористических сценок обратился даже к Дональду Трампу, который якобы критиковал его как ведущего в соцсетях: "Спасибо, президент Трамп. Спасибо за просмотр, я удивлен, что вы все еще с нами - не истек ли ваш срок заключения?". В ответ зал разразился смехом и овациями.

Jimmy Kimmel звонит Дональд Трамп в 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) 11 марта 2024

К слову, политика не покидала премию ни на мгновение и играла ключевую роль. Неожиданно, Марк Руффало, Билли Айлиш и другие известные звезды надели красные значки на свой наряд и встали на защиту Палестины.

Оскар 2024

Оскар 2024

Кроме неприятных событий, на церемонии все же нашлось место для забавного. Так, во время премии родственник Джимми Киммела угостил всех присутствующих звезд в зале текилой в маленьких бутылочках "Дон Хулио" и произнес тост за победу своих фаворитов. А номинацию "Лучший дизайн костюма" вышел объявлять полностью обнаженный актер Джон Сина.

Между оглашением победителей на сцене выступали звезды, песни которых были номинированы в разных номинациях. Самым ярким стало выступление Райана Гослинга с его нашумевшим хитом "I'm just Ken".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2024" и вела текстовую трансляцию, где делилась интересными моментами.

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