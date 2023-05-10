Первый полуфинал "Евровидения-2023" в фото: "стриптиз" от хорватов и откровенные танцы израильтянки

Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2023", который в этом году проходит от имени Украины.

Сегодня стали известны имена первой десятки конкурсантов, завоевавших для своих стран путевку в гранд-финал, который состоится 13 мая. Участники пытались отличиться и запомниться поклонникам "Евровидения" яркими постановками, зажигательными танцами и эффектными костюмами.

Сайт ТСН.ua предлагает посмотреть самые яркие номера первого полуфинала "Евровидение-2023" в фотографиях.

В частности, фанам конкурса запомнилась яркая в буквальном смысле слова представительница Португалии Mimicat. Артистка появилась на сцене в ярко-красном платье с перьями, а также устроила мини-спектакль.

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Португалия / Фото: Associated Press

Группа из Хорватии Let 3 устроила эпатажный перформанс на главной сцене конкурса. В конце концов артисты остались перед зрителями в нижнем белье. Интересно также то, что участники задействовали в своем номере муляж ракет и спели о "мелком подлом психопате".

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Хорватия / Фото: Associated Press

Не можем не отметить номер представительницы Израиля Ноа Кирелл. Артистка пустила в дело свой козырь и устроила на сцене танцы с трюками, которые никого не оставили равнодушным. Неудивительно, что исполнительница попала в финал.

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Израиль / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Израиль / Фото: Getty Images

Представительница Швеции Loreen, которой букмекеры прочат победу, погрузила зрителей в свою магическую атмосферу. Не зря ее считают фавориткой, артистка в своем номере гармонично соединила движения вместе со световыми пластинами на сцене, дополнившими глубокий вокал конкурсантки.

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Швеция / Фото: Associated Press

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Швеция / Фото: Getty Images

Первый полуфинал "Евровидения-2023", Loreen / Фото: Associated Press

Выделился и представитель Финляндии Käärijä. Довольно дерзкий артист, в эпатажном наряде и с интересными танцами с балетом на сцене.

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Финляндия / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", первый полуфинал, Финляндия / Фото: Associated Press

Евровидение 2023, представитель Финляндии / Фото: Associated Press

Напомним, что второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023" состоится 11 мая, финал – 13 мая. В финале мы увидим выступление представителя Украины, группы TVORCHI. Ну а как проходил первый полуфинал, вы можете узнать из нашей текстовой трансляции.

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