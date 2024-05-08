Первый полуфинал "Евровидения-2024" в фото: эмоциональный номер от Украины и настоящий хоррор Ирландии

Наконец-то отгремел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024", где за выход в финал боролась Украина.

Всего на сцене свои конкурсные номера продемонстрировали 15 стран. Однако лишь 10 из них удалось попасть в финал и завоевать право бороться за хрустальный кубок.

Сейчас редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2024" в фото.

Своим номером запомнилась представительница от Ирландии – певица Bambie Thug. Она устроила на сцене настоящее демоническое шоу в стиле хоррор. Она была в образе демоницы и даже успела потанцевать с "чертом". Все это сопровождалось экстремальным вокалом.

Участница "Евровидения-2024" от Ирландии / Фото: eurovision.tv

Участница "Евровидения-2024" от Ирландии / Фото: eurovision.tv

Конечно, своим эмоциональным номером удивляли украинки – alyona alyona и Jerry Heil. Певицы просто покорили чувственным выступлением. Однозначно чувствуется стиль Таню Муиньо, которая была режиссером номера.

Участники "Евровидения-2024" от Украины / Фото: eurovision.tv

Участники "Евровидения-2024" от Украины / Фото: eurovision.tv

Фаворит букмекеров Baby Lasagna тоже не оставил равнодушным. Исполнитель устроил просто зажигательное шоу. Конечно, были и энергичные танцы с огнем прямо на сцене.

Участник "Евровидения-2024" от Хорватии / Фото: eurovision.tv

Участник "Евровидения-2024" от Хорватии / Фото: eurovision.tv

А вот представительница Словении Raiven была в первом полуфинале настоящей соблазнительницей. Она выступила на сцене в полупрозрачном комбинезоне и устроила довольно эротические танцы.

Raiven / Фото: Associated Press

Raiven / Фото: Associated Press

Выделился и представитель Финляндии. Он в начале шоу вылез из большого яйца. Какое же было удивление еврофанатов, когда оказалось, что артист без трусов. Впрочем, зрителям не пришлось прятать глаза от стыда. Windows95man не засветил ничего лишнего.

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Напомним, второй полуфинал состоится уже 9 мая, тогда и станут известны имена всех финалистов. Между тем, как прошел первый полуфинал конкурса – можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-хронике.

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