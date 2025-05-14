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Первый полуфинал "Евровидения-2025" в фото: настоящая магия от Украины и технические проблемы Швейцарии
Предлагаем вспомнить, каким был первый полуфинал "Евровидения-2025".
В Базеле, Швейцария, отгремел первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2025".
Именно 13 мая стали известны имена первой десятки финалистов. Немного сделаем спойлер, чтобы успокоить украинцев. Группа Ziferblat проходит дальше. Украина вновь подтвердила свой статус страны, которая ежегодно попадает в финал.
Пока эмоции от первого полуфинала "Евровидения-2025" утихают, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые яркие моменты конкурса.
Еврофанатам запомнился номер Польши. Страну представляет Юстина Стечковская с песней Gaja. Артистка просто ошеломляла безумными танцами. Изюминкой номера стал ее полет над сценой.
Конечно же, своим выступлением покорила группа Ziferblat, которая представляет в этом году Украину. Музыканты показали настоящую магию не только песней Bird of Pray, но и шоу. Артисты зажгли сцену разными неоновыми цветами, а благодаря спецэффектам изображение размыли. Особого внимания заслуживают бэк-вокалистки, которые пением погружали в атмосферу сказочности.
Запомнился номер и фаворитов букмекеров – шведов. Страну в этом году представляет группа KAJ с песней Bara bada bastu. Музыканты по полной использовали сцену. С помощью декораций артисты воспроизвели настоящую баню. Картинка на экране дополняла номер изображения леса. Обнаженные мужчины, принимавшие баню, тоже привлекали к себе внимание.
Эстония тоже запомнилась зрителям. Страну представляет довольно скандальный участник Томми Кэш. Еврофанаты не смогли не отметить странные танцы певца ногами, которые он использовал как свою изюминку.
В первом полуфинале также выступила Швейцария. Страна автоматически в финале, но участница Зои Ме показала свой нежный конкурсный номер, где успела зажечь стройные ножки. Впрочем, как выяснилось, казусов не удалось избежать. Дело в том, что полноценно Швейцария не смогла выступить из-за технических проблем. Если бы страна не была автоматически в финале, певице позволили бы выступить снова.
Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику финала. Предлагаем узнать, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2025" и чем удивляли участники.