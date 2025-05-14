Первый полуфинал "Евровидения-2025" в фото: настоящая магия от Украины и технические проблемы Швейцарии

Ziferblat на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Реклама

В Базеле, Швейцария, отгремел первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2025".

Именно 13 мая стали известны имена первой десятки финалистов. Немного сделаем спойлер, чтобы успокоить украинцев. Группа Ziferblat проходит дальше. Украина вновь подтвердила свой статус страны, которая ежегодно попадает в финал.

Пока эмоции от первого полуфинала "Евровидения-2025" утихают, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые яркие моменты конкурса.

Реклама

Еврофанатам запомнился номер Польши. Страну представляет Юстина Стечковская с песней Gaja. Артистка просто ошеломляла безумными танцами. Изюминкой номера стал ее полет над сценой.

Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Конечно же, своим выступлением покорила группа Ziferblat, которая представляет в этом году Украину. Музыканты показали настоящую магию не только песней Bird of Pray, но и шоу. Артисты зажгли сцену разными неоновыми цветами, а благодаря спецэффектам изображение размыли. Особого внимания заслуживают бэк-вокалистки, которые пением погружали в атмосферу сказочности.

Украина на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Запомнился номер и фаворитов букмекеров – шведов. Страну в этом году представляет группа KAJ с песней Bara bada bastu. Музыканты по полной использовали сцену. С помощью декораций артисты воспроизвели настоящую баню. Картинка на экране дополняла номер изображения леса. Обнаженные мужчины, принимавшие баню, тоже привлекали к себе внимание.

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Эстония тоже запомнилась зрителям. Страну представляет довольно скандальный участник Томми Кэш. Еврофанаты не смогли не отметить странные танцы певца ногами, которые он использовал как свою изюминку.

Реклама

Эстония на "Евровидении-2025" / © Associated Press

В первом полуфинале также выступила Швейцария. Страна автоматически в финале, но участница Зои Ме показала свой нежный конкурсный номер, где успела зажечь стройные ножки. Впрочем, как выяснилось, казусов не удалось избежать. Дело в том, что полноценно Швейцария не смогла выступить из-за технических проблем. Если бы страна не была автоматически в финале, певице позволили бы выступить снова.

Швейцария на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику финала. Предлагаем узнать, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2025" и чем удивляли участники.