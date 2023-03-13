Первый приезд киношников из Украины и чувственное выступление беременной Рианны: как прошла церемония "Оскар-2023"

Только что в Лос-Анджелесе отгремело вручение самой престижной премии в мире кино – церемония награждения "Оскара-2023".

В этом году рекордсменкой стала лента " Все всегда и сразу", одержав победу в семи номинациях. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер. Он играл главную роль в фильме "Кит", за которую получил свой первый "Оскар". Лучшей актрисой стала Мишель Йео. Роль в фильме "Все всегда и сразу" принесла знаменитости заветную статуэтку. Кстати, Мишель стала первой малазийской актрисой, которая получила "Оскар".

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Ведущим мероприятия в этом году был юморист Джимми Киммел. Появился на сцене "Оскара" знаменитость на парашюте. Отличился ведущий своими меткими шутками. Он вспомнил свой неудачный опыт на церемонии, когда случайно в 2017 году отдал победу не той ленте. Не забыл Джимми и вспомнить драку актера Вилла Смита, который в прошлом году победил в номинации "Лучший актер".

Джимми Киммелл / Фото: Associated Press

"Если кто-то из вас совершит здесь акт насилия, то он получит награду за "Лучшего актера" и сможете выступить с 19-минутной речью", — шутил Джимми.

Гости церемонии начинали приходить задолго до начала официального награждения, чтобы пообщаться с прессой и попозировать папарацци. Впрочем, актрисе Джейми Ли Кертис не нужны были посредники, чтобы выразить недовольство. В соцсетях она раскритиковала дорожку цвета "шампанского", которая сливалась с ее платьем.

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Впервые дорожкой "Оскара" пришлись украинские киношники. Создатели фильма " Дом из щепок" прибыли на церемонию в сдержанных черных нарядах. Свой образ они украсили символическими брошьми, сделанными из разбитых от войны окон. Киношники делились, что Украину очень поддерживали, хотя в прямой трансляции этого не показывали.

Украинские киношники на "Оскаре-2023"

К сожалению, украинской ленте не удалось одержать победу. "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" отдали скандальной ленте о российском так называемом оппозиционере Навальном.

Фото: Associated Press

Если же украинскому фильму не удалось одержать победу, то картина "RRR: Рядом ревет революция", некоторые кадры которой снимали в Киеве, получила заветную статуэтку. Кстати, на сцене "Оскара-2023" индийские исполнители затанцевали на фоне Мариинского дворца.

Не обошлось и без слез на церемонии Ке Хюи Куан, который победил в номинации "Лучший актер второго плана", расплакался прямо на сцене театра Dolby.

Ке Хюи Куан / Фото: Associated Press

Среди номинантов были певицы Рианна и Леди Гага. Хотя исполнительницам не удалось заполучить статуэтки, впрочем они радовали своими выступлениями. Беременная Рианна исполнила песню Lift Me Up, которая стала саундтреком фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Рианна / Фото: Associated Press

Тем временем Леди Гага спела трек Hold my hand, который является саундтреком к ленте "Топ Ган: Мэверик".

Леди Гага / Фото: Associated Press

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