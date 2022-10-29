Первый скандал на Нацотборе на "Евровидение-2023": Katya Chilly сообщила, что ее песню снова не взяли

Известная украинская певица Katya Chilly сообщила, что ее песню снова не взяли на Нацотбор на "Евровидение".

Как известно, на днях "Общественное" объявило лонглист из 36 исполнителей, из которых отберут лучших, кто будет бороться за право представить Украину на песенном конкурсе в следующем году в Ливерпуле, Великобритания. Среди имен в списке Katya Chilly себя не увидела.

Впрочем, как отметила исполнительница, на этот раз ей уже не так обидно и она с любопытством будет наблюдать, кто же пройдет из артистов в финал Нацотбора:

"Наша песня снова не прошла первый отборочный "Евровидения". Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю кто пройдет. Это просто берега. Значит, мое русло другое в этом году", — написала Катя у себя в Facebook.

Наша песня снова не прошла первый отборочный Евровидение. Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет). Katya Chilly Четверг, 27 октября 2022 г.

Поклонники артистки разделились во мнениях. Кто-то выразил грусть по поводу того, что не увидит Катю в финале Нацотбора: "жаль", "Я не понимаю этого. И других причин, кроме коррупции, в этом отказе не вижу", "Жаль. А за тем, что будет происходить на Нацотборе, надо будет следить, потому что там почти каждый раз какой-то зашквар".

Другие же отметили, что Katya Chilly выше "Евровидения" и слишком для него талантлива: "Мы полюбили вас без "Евровидений" и модных трендов, Катя. Счастье, что вы у нас есть", "Тебя и так все знают", "У вас слишком высокий уровень для "Евровидения", "Ты просто невероятная! Тебе реально не нужно тратить столько времени и ресурсов на то "Евровидение".

Высказала свое мнение и продюсер Алена Мозговая, которая под постом Кати задала риторический вопрос: "Зачем оно тебе?".

Отметим, что в 2020 году Katya Chilly уже пыталась покорить украинцев на Нацотборе на "Евровидение". В первом полуфинале конкурса исполнительница выступила с песней "Піч", впрочем, дальше не прошла.

Напомним, что на днях "Общественное" обнародовало лонглист, в который вошли 36 украинских исполнителей, претендующих пройти в финал Нацотбора. Имена финалистов организаторы Нацотбора обещали объявить не позднее 17 ноября.

Отметим, что финал Нацотбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире. Конкурс пройдет в Киеве. Также по соображениям безопасности участников организаторы решили провести Нацотбор в укрытии. В целом, в этом году 299 участников изъявили желание представлять Украину в Ливерпуле, из которых отобрали 36.

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