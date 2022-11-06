Первый в истории "Голосу країни-12" дуэт, который спел на расстоянии, очаровал зал песней Ивасюка

Участники команды Святослава Вакарчука Дмитрий Цимбал и Роман Мелиш снова удивили зрителей и тренеров неожиданным исполнением.

Как и в прошлом эфире, Роман не смог присутствовать во время выступления, потому что находился в США. Именно поэтому вместе с тренером участники создали виртуальный дуэт, в котором Дмитрий и Роман спели на расстоянии.

Зажигательная украинская песня легендарного Владимира Ивасюка вокалисты посвятили всем творцам, которые в свое время пострадали от русского и советского давления.

"Эту песню Владимира Ивасюка мы хотели бы посвятить украинцам. Всем тем, кто не допел, не сотворил, всем тем, чье творчество прервала российская агрессия. Ведь именно творчество Владимира Ивасюка – это яркий пример несокрушимости и непокоренности, которая и в очередной раз доказывает, что культура очень мощная", — сказали участники.

И хотя зал был в восторге от такого исполнения песни "Только раз цветет любовь", Кристина Соловой посоветовала Вакарчуку отпустить ребят. Звездный тренер прислушался к советнику и решил, что Дмитрий и Роман не займут место в его команде. Впрочем, пообещал им продолжить сотрудничество над альбомом украинских песен.

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