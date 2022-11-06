Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Первый в истории "Голосу країни-12" дуэт, который спел на расстоянии, очаровал зал песней Ивасюка

Первый в истории "Голосу країни-12" дуэт, который спел на расстоянии, очаровал зал песней Ивасюка

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первый в истории "Голосу країни-12" дуэт, который спел на расстоянии, очаровал зал песней Ивасюка

Дмитрий Цымбал и Роман Мелиш

Исполнители посвятили свое выступление артистам, пострадавшим от советской и российской агрессии.

Участники команды Святослава Вакарчука Дмитрий Цимбал и Роман Мелиш снова удивили зрителей и тренеров неожиданным исполнением.

Как и в прошлом эфире, Роман не смог присутствовать во время выступления, потому что находился в США. Именно поэтому вместе с тренером участники создали виртуальный дуэт, в котором Дмитрий и Роман спели на расстоянии.

Зажигательная украинская песня легендарного Владимира Ивасюка вокалисты посвятили всем творцам, которые в свое время пострадали от русского и советского давления.

"Эту песню Владимира Ивасюка мы хотели бы посвятить украинцам. Всем тем, кто не допел, не сотворил, всем тем, чье творчество прервала российская агрессия. Ведь именно творчество Владимира Ивасюка – это яркий пример несокрушимости и непокоренности, которая и в очередной раз доказывает, что культура очень мощная", — сказали участники.

И хотя зал был в восторге от такого исполнения песни "Только раз цветет любовь", Кристина Соловой посоветовала Вакарчуку отпустить ребят. Звездный тренер прислушался к советнику и решил, что Дмитрий и Роман не займут место в его команде. Впрочем, пообещал им продолжить сотрудничество над альбомом украинских песен.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Голос країни 2022
Дата публикации
Просмотры
248
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация