Песни, под которые сердце бьется чаще: подборка песен ко Дню святого Валентина от тренеров "Голосу країни-12"

Андрей Мацола и Александра Зарицкая подготовили подборку романтических песен.

День Святого Валентина – самая романтичная дата года.

Создать действительно праздничное настроение помогают не только подарки, но и звучащая в этот день музыка. Главное вокальное шоу "Голос країни" каждый выпуск удивляет невероятными историями, наполненными настоящими чувствами. В день любви тренеры команды "Другий шанс" Андрей Мацола и Александра Зарицкая подготовили подборку романтических песен, которые непременно рекомендуют послушать читателям ТСН.ua.

Подборка украинских романтических песен от Андрея Мацолы

Мертвий Півень — Гуцулка Ксеня

"Гуцулка Ксеня" – это песня моего детства. Она звучала на семейных праздниках за праздничным столом, её часто пели мои родители. Пожалуй, это первая песня о любви, которую я услышал и которую пел сам", – отметил Андрей Мацола.

Океан Эльзы – Друг

По словам народного тренера "Голосу країни-12", в этой песне ему очень нравится, как Святослав Вакарчук рассказал о своих чувствах к девушке – сдержанно и лирично, что в сочетании с его особым исполнением, что делает эту композицию чрезвычайно чувственным и глубоким признанием.

Тарас Чубай – Вона

Говоря об этой композиции, Андрей Мацола выразил свои мысли одной цитатой: "Это песня моей первой любви".

Подборка мировых хитов о любви от Александры Зарицкой (KAZKA)

Mazzy Star — Fade Into You

Как комментирует певица, эта песня погружает любого человека в максимально романтическое настроение, из которого очень сложно выйти в привычный режим. "Хочется сразу ехать в Париж и гулять с любимым человеком", – отметила Александра.

David Bowie – Herous

"Это моя самая любимая в мире, поэтому она должна быть в любом плейлисте. Посмотрите фильм The Perks of Being and Wallflower и найдите момент с туннелем. Самый крутой момент под этот трек, когда главный герой понимает, что он влюблен", - порекомендовала тренер "Голосу країни-12".

Kings Of Leon — Sex on Fire

Солистка KAZKA рассказала, что очень мечтает попасть на концерт Kings Of Leon. И эта песня является референсом идеальных ярких и страстных отношений.

Напомним, что в четвертом выпуске "Голосу країни-12", посвященному любви, можно было услышать не только романтические песни, но и понаблюдать за рождением новой семьи. На глазах миллионов зрителей участник Владимир Порубайло после выступления в стресс-руме сделал предложение своей девушке Адриане. Девушка сказала "да" и была невероятно поражена произошедшим.

Читайте также: