Песни Victoria NIRO завирусились в Сети: что известно о харизматичной певице

Молодая украинская начинающая певица Victoria NIRO стала очень популярной в Сети, а ее песни набирают все больше и больше прослушиваний.

Харизматическая исполнительница поет как авторские композиции, так и делает каверы. Victoria NIRO стала любимицей TikTok, а ее треки для своих видео часто используют военные.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о харизматичной исполнительнице Victoria NIRO.

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Девушка родилась 22 августа 2003 года во Львове. Там артистка окончила школу и поступила в высшее учебное заведение. Во Львове Вика начала делать первые творческие шаги. В 13 лет начала петь, а в 14 стала узнаваемой благодаря каверу на песню группы Linkin Park – Numb.

Victoria NIRO и Дан Балан / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Далее певица спела песню Дана Балана – "Мені треба". Исполнитель заметил видео, где Victoria NIRO исполняет его трек и неожиданно пригласил артистку выступить вместе с ним. С тех пор Виктория твердо решила, что хочет и дальше развивать певческую карьеру.

"Именно тогда я поняла, что я буду петь, это моя основа, и мне очень нравится быть на сцене, обмениваться энергетикой с людьми", — говорила певица в интервью "Вікнам-новини".

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Виктория все чаще начала выпускать каверы и публиковать видео в Сети. Они становились вирусными, а девушку стали узнавать. Так на артистку вышел музыкальный лейбл Papa Music, который занялся ее продвижением. Они выпустили первые песни Victoria NIRO. Правда, сейчас певица с лейблом уже не сотрудничает.

В 2022 году Виктория пробовала свои силы на нацотборе на "Евровидение-2023". Девушке тогда удалось попасть в лонг-лист с песней "Молодий юначе". Правда, к финалу артистка не дошла.

С началом войны Виктория начала выпускать все больше патриотических песен и выступать для ВСУ. Композиции девушки очень часто используют для своих видео военные, за что певицу прозвали "любимицей украинских защитников".

Сама исполнительница сейчас продолжает выпускать авторские песни и делать каверы на известные треки исполнителей. Девушка мечтает прославить украинскую музыку и сделать ее более мелодичной и доброй.

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

"Я очень хочу, чтобы украинская музыка стала более мелодичной, доброй. Я верю в потенциал украинской песни и уверена, что не обязательно быть обнаженной, чтобы обрести популярность. А мои песни скажут все сами за себя. Творчество — многогранное. И именно в песнях — это полный процесс от понимания, что ты чувствуешь, как это сложить в рифмы, в мелодию и подать это так, чтобы не было пластилиново, ложно. А передать так, чтобы люди чувствовали, что песня дышит, она жива", — говорит певица.

Напомним, недавно начинающая певица Геля Зозуля представила песню Bavovna. В клипе на трек артистка слилась в страстных объятиях с актером Тарасом Цымбалюком.

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