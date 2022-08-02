Песня alyona alyona стала саундтреком популярного сериала от Netflix

Песня alyona alyona в сотрудничестве с французским диджеем Vladimir Cauchemar стала саундтреком популярного сериала от Netflix.

Об этом счастливая рэп-исполнительница поделилась в своем Instagram.

В общем, композицию, которая получила название DANCER, можно будет услышать в подростковом сериале "Опасные связи". Лента вышла на экраны 8 июля. Артистка дала своим фанатам подсказку, ее композицию можно будет услышать в 11 серии сериала.

"Наш трек с Владимиром Кошмаром взяли саундтреком в сериал "Опасные связи", который вышел на Netflix", — рассказала в своем фотоблоге знаменитость.

Отметим, "Опасные связи" – романтический сериал от Netflix. В ленте рассказывается об отличнице Селине, которая влюбилась в плохого парня Тристана. Но девушка даже не догадывается, что она стала частью пари, которое юноша заключил из королевой школы Ванессой.

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