Песня Джамалы 1944 вошла в тройку лучших композиций в истории "Евровидения": на каком месте Руслана и Kalush

Песня певицы Джамалы 1944, которая в 2016 году представляла Украину на "Евровидении" и тогда победила, вошла в тройку лучших композиций за всю историю музыкального конкурса.

Соответствующий рейтинг составило издание The Guardian, оценившее все конкурсные песни, начиная с даты основания "Евровидения" — 24 мая 1956 года.

В материале The Guardian сказано, что песня Джамалы 1944 "действительно фантастический трек, о чем бы он ни был":

"Текст песни 1944 об этнической чистке крымских татар Сталиным вызвал споры: российские политики жаловались, что это связано с аннексией Крыма россией в 2014 году. Но это был действительно фантастический трек, о чем бы он ни был: сдержанный и угрюмый, атмосферный с уникальным ритмом и отличным припевом", — так описали британские музыкальные эксперты трек Джамалы.

Jamala, 1944

На первом месте оказалась легендарная группа ABBA с композицией Waterloo, с которой она представляла Швецию на конкурсе в 1974 году.

Второе место досталось французской певице Франс Галль, которая с песней Poupée de Cire, Poupée de Son, победила на "Евровидении" в 1965 году от Люксембурга.

Певица Loreen, которая в этом году во второй раз торжествовала на "Евровидении-2023" от Швеции с песней Tattoo, идет вслед за нашей Джамалой и оказывается на четвертом месте. Правда, с треком "Euphoria", с которым впервые победила на песенном конкурсе в 2012 году.

Отметим, что в рейтинг лучших песен за всю историю "Евровидения" вошла и первая победительница конкурса от Украины, певица Руслана и ее песня "Wild Dances", которая триумфовала на музыкальном первенстве в 2004 году. Она оказалась в рейтинге под номером 13:

"Wild Dances" начинаются трембитой, которая раздается как звук, который издал бы слон, прежде чем затоптать вас до смерти, но другие инструменты не столь тонко завуалированы: грохот барабанов, рок-гитара, волнообразный вокал, кислотный синтезатор и внятные возгласы "Гей!". Трек также наполнен мелодичными хуками: неловкими, но работающими", — так описало издание песню Русланы.

Еще одна победная для Украины песня Stefania группы Kalush Orchestra, которая победила на "Евровидении-2022", оказалась в рейтинге под номером 24.

Напомним, что в этом году "Евровидение" проходило от имени Украины в городе Ливерпуль, Великобритания. Победу в этом году одержала представительница Швеции, певица Loreen с песней Tattoo.

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