Песня Эда Ширана и группы "Антитела" бьет рекорды на YouTube

Совместная работа британского певца Эда Ширана и украинской группы "Антитела" 2step уже устанавливает первые рекорды.

Так, видео на композицию за пять дней с премьеры набрало почти три миллиона просмотров и 177 тысяч лайков. Также клип занял первое место по рекомендациям платформы YouTube в Украине.

Кроме того, как сообщили участники группы "Антитела" у себя в Instagram-странице, трек 2step стал наиболее популярным по прослушиванию на Apple Music.

Отметим, что трек 2Step – это римейк песни из последнего альбома Эда, в котором лидер "Антител" Тарас Тополя поет на украинском. Съемки видео, идея которого принадлежит Тарасу Тополе, проходили в Ирпене, Киеве, а также в Харьковской области.

Туда музыканты прибыли в состав 130 батальона территориальной обороны для усиления Восточной группировки сухопутных войск ВСУ.

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